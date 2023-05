Krawalle bei BVB-Meisterfeier? Polizei appelliert an Fans

imago sportfotodienst

Letztmals konnte der BVB 2012 eine Meisterschaft feiern

Nach elfjähriger Durststrecke winkt Borussia Dortmund endlich wieder der Titel in der Fußball-Bundesliga. Polizei und Feuerwehr erwarten zwar keine Ausschreitungen bei einer möglichen Meisterfeier, appellieren aber eindringlich an die Fans des BVB - und auch der Verein selbst äußert eine Forderung.

Noch ein letzter Sieg am finalen Spieltag gegen den FSV Mainz 05 und die erste Meisterschaft seit 2012 ist Borussia Dortmund nicht mehr zu nehmen - unabhängig davon, wie die Partie des FC Bayern beim 1. FC Köln ausgeht.

Sollte der BVB den Titel eintüten, wird Dortmund zur Party-Hauptstadt der Fußball-Republik, so viel ist jetzt schon klar.

Mindestens 200.000 Fans erwartet die Polizei am Sonntag beim möglichen Meisterkorso in der Westfalenmetropole. "Wir haben Erfahrung mit solchen Veranstaltungen. Wir freuen uns auf diese Herausforderung", sagte Polizeipräsident Gregor Lange bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

Polizei mit "starken Kräften" bei möglicher BVB-Meisterfeier präsent

Bei einer solchen Menschenmasse spielt natürlich auch der Sicherheitsaspekt eine große Rolle.

"Starke Kräfte" der Polizei seien laut Lange im Einsatz, sowohl uniformiert als auch in Zivil. "Verhalten Sie sich friedlich, feiern Sie friedlich! Alle haben die Chance, Dortmund als positiven Standort zu zeigen", appellierte der 61 Jahre alte Jurist an die BVB-Fans.

Dirk Aschenbrenner von der Dortmunder Feuerwehr stieß ins selbe Horn. "Friedlich, besonnen, kooperativ" lautet sein Motto für die Anhänger.

Die Einsatzkräfte seien zwar auf mögliche "Unregelmäßigkeiten" vorbereitet, erwarteten aber "keine Risikolage", sondern "ein schönes Fanfest", so Aschenbrenner weiter.

BVB will keinen Platz-Sturm

Christian Hockenjos, Direktor Organisation beim BVB, schilderte, an der Meisterfeier werde bereits "seit Wochen akribisch gearbeitet". Die Planung seitens der Stadt und der Behörden erfordere "viel Arbeit", der BVB sei dabei nur "Junior-Partner".

Hockenjos berichtete von einer explodierenden Nachfrage nach Presseplätzen im Signal Iduna Park für das Mainz-Spiel.

Zudem seien beim BVB rund 300.000 Ticketanfragen für die längst ausverkaufte Partie eingegangen. "Diese waren aber leider nicht zu bedienen. Das Stadion ist nur so groß wie es eben ist", sagte Hockenjos.

Er forderte die BVB-Fans auf, im Falle des Triumphs von einem Platz-Sturm abzusehen. Die Übergabe der Meisterschale sei auf dem Rasen geplant. "Die Zuschauer sollen möglichst auf den Tribünen bleiben. Dort hat man den besten Blick auf das Geschehen", so Hockenjos.

BVB: Kein Public Viewing in Dortmund

Ein zentrales Public-Viewing-Event wie in früheren Jahren wird es in Dortmund rund um die Partie gegen Mainz 05 nicht geben.

"Es sollte keiner mit dieser Erwartung in die Stadt gehen, es wird kein Angebot geben. Das muss alles im privaten Bereich passieren", erklärte Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD).

Der BVB habe sich in Sachen Public Viewing zwar "nicht verweigert", sagte Hockenjos. "Wir haben das Thema aber nicht gepusht. Denn auch das hätte einer vernünftigen Vorbereitung bedurft."