Dortmunder OB mit Spitze gegen Schalke und RB Leipzig

Thomas Bielefeld via www.imago-images.de

Hofft auf eine BVB-Meisterschaft: Dortmunds OB Thomas Westphal

Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal hat wenige Tage vor dem BVB-Meisterfinale gegen Mainz 05 etwas Öl ins Feuer der Rivalität mit dem FC Schalke 04 gegossen. Auch eine Spitze in Richtung RB Leipzig verkniff sich der SPD-Politiker nicht.

"Ich habe mit der Einladung an Schalke 04 den Druck auf die Mannschaft offensichtlich zu hoch geschraubt. Deswegen hat sie das in München nicht geschafft", sagte Westphal augenzwinkernd im Rahmen einer Presskonferenz zur möglichen Meisterfeier.

Der 56-Jährige hatte den Schalker Profis vor dem Gastspiel beim FC Bayern am 32. Spieltag einen Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Dortmund angeboten, für den Fall, dass sie dem BVB mit einem Sieg in München im Titelrennen geholfen hätten.

Doch es kam ganz anders. Der stark abstiegsbedrohte S04 verlor in der Allianz Arena sang- und klanglos mit 0:6.

Stattdessen ebnete RB Leipzig dem BVB eine Woche später den Weg zum möglichen Titelgewinn, mit einem 3:1-Sieg beim deutschen Rekordmeister.

BVB träumt vom Titel, FC Schalke 04 droht der Abstieg

Die Social-Media-Abteilung der Sachsen witzelte anschließend auf Twitter, nun gebühre den RB-Profis ja eigentlich der Eintrag ins Goldene Buch - für Westphal kein Thema.

"Die Leipziger habe ich nicht eingeladen, sie haben ja mit Tradition nichts zu tun. Zudem ist das keine Ruhrgebietsmannschaft. Die Einladung an Schalke kam ja bei einer Veranstaltung in Essen zum Thema 'Mythos und Moderne des Ruhrgebiets-Fußballs' zustande. Da waren viele Schalker, die waren überzeugt von einem Sieg in München", erklärte der Dortmunder OB.

Während der BVB auf den großen Triumph hoffen darf, droht Schalke nach dem Aufstieg 2022 erneut der bittere Gang in die Zweitklassigkeit.

Ausgerechnet bei RB Leipzig bestreitet der Tabellen-17. sein Saisonfinale - und hat den Klassenerhalt dabei nicht mehr in der eigenen Hand.