Bayern-Duo meldet sich im Mannschaftstraining zurück

IMAGO/Philippe Ruiz

Lucas Hernández und Eric Maxim Choupo-Moting trainieren beim FC Bayern mit

Lange musste der FC Bayern München auf Lucas Hernández und Eric Maxim Choupo-Moting verzichten. Jetzt haben sich beide Spieler im Mannschaftstraining des deutschen Fußball-Rekordmeisters zurückgemeldet. Trainer Thomas Tuchel hofft, dass das Duo im Fernduell mit dem BVB um die Meisterschaft noch eingreifen kann.

Das Mannschaftstraining des FC Bayern leitete Thomas Tuchel am Dienstagmorgen hinter Sichtschutzbarrieren. Gute Nachrichten aus Sicht des deutschen Rekordmeisters gab es trotzdem zu vernehmen: Lucas Hernández und Eric Maxim Choupo-Moting konnten erstmals wieder mit dem Team trainieren.

Bei Abwehr-Star Hernandez handelte es sich um die erste Trainingseinheit mit der Mannschaft in diesem Jahr. Der 27-Jährige hatte sich im November beim WM-Gruppenspiel von Vizeweltmeister Frankreich gegen Australien einen Kreuzbandriss zugezogen und arbeitet seitdem an seinem Comeback.

Stürmer Choupo-Moting laboriert seit über sechs Wochen an Knieproblemen. Sein bislang letztes von nur 18 Bundesliga-Spielen in dieser Saison bestritt der 34-Jährige am 1. April beim 4:2-Heimsieg im Top-Duell gegen den BVB. Seitdem verpasste der Angreifer insgesamt acht Pflichtpartien.

FC Bayern fiebert Comebacks entgegen

"Choupo", der auf zehn Ligatreffer kommt, trainierte zwischenzeitlich zwar wieder mit, musste sich dann jedoch wegen anhaltender Beschwerden wieder abmelden. Schon im März setzte Choupo-Moting aufgrund von Rückenproblemen zwei Spiele aus.

Ob Hernández und Choupo-Moting ernsthafte Optionen für den bevorstehenden 34. Spieltag sind, blieb am Dienstag offen. Zumindest bei Choupo-Moting, der eine weitaus kürzere Ausfallpause als Innenverteidiger Hernández hatte, sollte ein Einsatz möglich sein - sofern der Stürmer grünes Licht gibt.

Hernández hatte am vergangenen Freitag das komplette Trainingsprogramm mit Bayerns Fitnesschef Holger Broich abgespult. Ein Einsatz im Gastspiel des FC Bayern beim 1. FC Köln am Samstag (15:30 Uhr/Sky) wäre für den Weltmeister von 2018 ein halbwegs versöhnlicher Saisonabschluss - unabhängig davon, ob die Münchner Spitzenreiter Borussia Dortmund abfangen können.