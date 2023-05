Bayern-Star nach RB-Pleite auf Party erwischt

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Bayern-Star Davies (M.) laboriert derzeit an einem Muskelbündelriss

Bildet sich beim FC Bayern etwa der nächste Unruheherd? Kurz nach der herben Pleite gegen RB Leipzig, die die Tür zur deutschen Meisterschaft für den BVB weit aufgestoßen hatte, wurde Alphonso Davies beim Feiern mit Kumpels erwischt.

Auf einem Tiktok-Video (@footymemes3) ist zu sehen, wie der Kanadier mit Sonnenbrille, Hut und Wasserpistole auf einer Art Bühne steht und sichtlich Spaß hat. Zugetragen haben soll sich das Ganze am Tag nach der Niederlage gegen RB. Laut "Bild" soll Davies Gast beim Hip-Hop Island Festival im Container Collective im Münchener Werksviertel gewesen sein.

Beim Spiel gegen Leipzig stand der 22-Jährige allerdings nicht auf dem Platz. Ende April zog sich der Linksverteidiger einen Muskelbündelriss zu, der für ihn das Saisonende bedeutete. Derzet arbeitete Davies an seinem Comeback.

Bayern-Fans sind gespalten

In den Kommentaren unter dem Party-Video zeigten sich einige FCB-Fans erbost. "Phonzie macht nicht den Eindruck, dass ihn die momentane Situation großartig belastet", schrieb ein User. Über Twitter behauptete ein weiterer: "Man würde Robben, den verdammten Alaba oder Ribery nicht 2 Tage, nachdem ihre Mannschaft ihre letzte Titelchance verspielt hat, so sehen."

Allerdings lassen sich auch gegenteilige Meinungen finden. "Lasst den Jungen Zeit mit seinen Freunden verbringen", forderte ein Bayern-Fan. Davies solle ja nun auch nicht depressiv zuhause sitzen.

Nach dem viel diskutierten Fashion-Week-Aufritt von Serge Gnabry in Paris oder der ominösen Ski-Tour von Nationaltorhüter Manuel Neuer reiht sich das Party-Video von Alphonso Davies ein, in eine Sammlung von mehr als unglücklichen Entscheidungen, die Stars und Verantwortliche des FC Bayern in den vergangenen Monaten trafen.

Bayern-Star Davies lässt Fans an Seelenleben teilhaben

Davies selbst äußerte sich bisher nicht zu dem Video. Vor einigen Monaten ließ er seine Fans aber in seine Gefühlswelt blicken, die das Aufnahmen zumindest teilweise erklären könnte. In einem seiner Streams über die Plattform "Twitch" erzählte er: "Das Leben als Fußballer ist toll, keine Frage. Du kannst chillen und das Leben genießen, aber nach dem Training gibt es nichts zu tun für mich. Ich habe hier keine Familie und meine Freundin lebt nicht bei mir. Ich bin allein."

Und weiter: "Es ist ein bisschen beunruhigend, nichts zu tun zu haben, vor allem, wenn alle deine Freunde arbeiten müssen. Ich habe vielleicht fünf Freunde. Ich bin ein beliebter Loser."