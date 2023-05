BVB-Star adelt Knipser Haller: "Extrem wichtig für uns"

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Sebastien Haller (r.) traf zuletzt auch in Augsburg doppelt für den BVB

Sebastien Haller hat sich mit acht Toren in den letzten neun Bundesliga-Spielen zum torgefährlichsten BVB-Angreifer geballert. Besonders erfreut darüber zeigte sich jetzt auch Mannschaftskollege Marius Wolf, den mit Haller eine besondere Vergangenheit verbindet.

Der ebenfalls formstarke Wolf ist nämlich der einzige Spiele, der vor mehreren Jahren schon einmal mit Haller zusammengespielt hat. Beide kannten sich schon aus der Bundesliga-Saison 2017/2018, als sie gemeinsam bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag standen und zusammen den DFB-Pokalsieg bejubelten.

Am Samstag wollen die beiden unbedingt ihren zweiten gemeinsamen Titel einfahren, wenn ab 15:30 Uhr der letzte Bundesliga-Spieltag gegen Mainz 05 ansteht.

"Ich habe ihn in Frankfurt damals schon erlebt und hab ein bisschen darum gekämpft, dass er hierher kommt", berichtete Wolf gegenüber BVB-Vereinsmedien von der Zeit vor einem Jahr, als sich die Schwarz-Gelben um den damals noch bei Ajax Amsterdam spielenden Haller bemühten.

Der Ivorer wurde bekanntermaßen für rund 31 Millionen Euro aus den Niederlanden verpflichtet, fiel danach aber bis zum Jahreswechsel mit einer Hodenkrebs-Erkrankung aus.

Haller zuletzt mit zwei Doppelpacks für den BVB

Marius Wolf brachte es mit Blick auf diese ganze spezielle Geschichte Hallers auf den Punkt, was sich wohl viele im Team und rund um den BVB denken dürften: "Weil es für ihn so scheiße lief am Anfang, freut es mich umso mehr, dass es jetzt so gut läuft bei ihm."

Haller hat sich in den letzten Wochen immer mehr zum Torgaranten im BVB-Dress entwickelt. Gegen Gladbach (5:2) und zuletzt Augsburg (3:0) schnürte der 28-Jährige jeweils einen Doppelpack und traf zum Teil höchst anspruchsvoll für seine Farben.

"Er hat nach so einer langen Pause einfach Zeit gebraucht, jeder braucht diese Zeit. Jetzt kommt er immer mehr in Fahrt und ist extrem wichtig für uns. Es freut mich unglaublich für ihn", fügte Wolf hinzu, der selbst auch seine klar beste Saison für Borussia Dortmund spielt.

Der flexibel einsetzbare Wolf bringt es in dieser Spielzeit auf 31 Pflichtspieleinsätze für den BVB, dabei gelang ihm ein Treffer.