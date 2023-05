FC Bayern betroffen: Mega-Streichliste von United enthüllt

IMAGO/Martin Rickett

Der vom FC Bayern geliehene Marcel Sabitzer (l.) könnte Manchester United im Sommer wieder verlassen

Von dem Gewinn der englischen Meisterschaft ist Rekordmeister Manchester United auch zehn Jahre nach dem letzten Titel in der Premier League mal wieder meilenweit entfernt. Allerdings spricht nicht wenig dafür, dass sich die Red Devils in der wohl stärksten Liga der Welt immerhin einen Platz sichern, der 2023/24 zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Ein solides Abschneiden, dass einen enormen Umbruch im Sommer aber wohl nicht verhindern wird.

Die englische "Sun" bringt sogar gleich neun Spieler ins Spiel, die Manchester United im kommenden Sommer den Rücken kehren könnten. Darunter durchaus sehr prominente Namen.

Der englische WM-Teilnehmer Harry Maguire (kam 2019 für 87 Millionen Euro von Leicester City/Vertrag bis 2025) befindet sich demnach ebenso unter den Streichkandidaten, wie Torjäger Anthony Martial (kam 2015 für 60 Millionen Euro von der AS Monaco/Vertrag bis 2024), Oranje-Flop Donny Van De Beek (kam 2020 für 39 Millionen Euro von Ajax/Vertrag bis 2025), Eigengewächs Scott McTominay (Vertrag bis 2025) oder die derzeit verliehenen Alex Telles (Vertrag bis 2024) und Eric Bailly (Vertrag bis 2024) sowie die wiederum von Manchester geliehenen Wout Weghorst und Marcel Sabitzer.

Sabitzer ist vom FC Bayern an die Engländer verliehen und würde angeblich nur zu gerne bleiben, der Österreicher könnte letztlich jedoch auf der Strecke bleiben, sollte United ein Chance bei Declan Rice haben, der auf der Prioritätenliste eine große Rolle einnehmen soll.

Damit aber nicht genug: Bei Stammkeeper David de Gea zeichnet sich dem Bericht zufolge sogar ein ablösefreier Abgang ab. Der Spanier, der Top-Verdiener am Old Trafford sein soll, passt nicht zur technisch anspruchsvollen Spielweise von Coach Erik ten Hag, muss um seinen Nummer-eins-Status bangen und könnte daher das Weite suchen, argumentiert die Zeitung.

Mega-Gerüchte um potenzielle Verstärkungen für Manchester United

Den vielen vermeintlichen Streichkandidaten stehen angeblich extrem teure Wunschspieler gegenüber. Neben Rice, der wohl mehr als 100 Millionen Euro kosten würde, liebäugelt United laut "Defensa y Central" auch mit einer Verpflichtung von Vinicius Junior von Real Madrid.

Für den jungen Brasilianer, der zuletzt ein Rassismus-Problem in der spanischen Primera Division anprangerte, soll man sogar bereit sein, 200 Millionen Euro in den Ring zu werfen.

Haken an der Sache: Reals Präsident Florentino Pérez soll nicht einmal im Ansatz darüber nachdenken, seinen Angreifer zu veräußern. Ein Abschied wäre wohl nur möglich, sollte Manchester die in Spanien obligatorische fixe Ablöse im Vertrag des Youngsters begleichen. Diese soll bei 1 Milliarde Euro liegen. Ein Summe, die nicht zur Debatte steht.