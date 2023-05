Rückschlag für den 1. FC Köln vor Bayern-Duell

FIRO/SID

Tigges wird Teile der Vorbereitung verpassen

Steffen Tigges wird dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln beim Saisonfinale gegen den Tabellenzweiten Bayern München (Samstag, 15:30 Uhr/Sky) fehlen - und auch Teile der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit verpassen.

Wie der FC mitteilte, erlitt der Angreifer am Samstag beim Spiel in Bremen (1:1) eine Schulterverletzung, nach der er sich einer Operation unterziehen muss.

"Da ist leider mehr passiert, als wir gehofft hatten. Wir müssen leider diesen Schritt jetzt gehen", sagte Trainer Steffen Baumgart nach dem Training am Dienstag. Tigges werde "deshalb in der Vorbereitung nicht alles mitmachen können. Wir rechnen damit, dass er in Richtung Pokal und erstes Punktspiel der neuen Saison wieder komplett ins Mannschaftstraining einsteigen kann."

Tigges (24), wechselte vor der Saison von Borussia Dortmund an den Rhein. Der gebürtige Osnabrücker erzielte für den FC in 30 Bundesligaspielen sechs Tore.