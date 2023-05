Enthüllt! So heiß sind die Bayern-Gerüchte um Rabiot

IMAGO

Adrien Rabiot steht beim FC Bayern auf dem Zettel

In der letzten Woche ploppte zum ersten Mal auf, dass der FC Bayern an Adrien Rabiot von Juventus Turin interessiert sein soll. Wie heiß die Personalie an der Säbener Straße tatsächlich diskutiert wird, darüber gab es bis zuletzt noch widersprüchliche Informationen.

Nach einem Bericht der "Sport Bild" haben die Münchner den Mittelfeldmann aus der italienischen Serie A tatsächlich ins Visier genommen. Absolute Priorität hat der 28-Jährige derzeit allerdings noch nicht.

Vielmehr soll Rabiot auf einer Art Shortlist der Kaderplaner des FC Bayern stehen, die für die kommende Saison unbedingt einen neuen Abräumer für das zentral-defensive Mittelfeld suchen.

Die Sechser-Position gilt nach der Mittelstürmer-Position als eine große Transfer-Baustelle beim FC Bayern. Dass hier noch einmal nachgelegt werden soll, unabhängig des sich anbahnenden Wechsels von Konrad Laimer von RB Leipzig, soll intern bereits feststehen.

Der FC Bayern soll nach Informationen der Fachzeitschrift zum zweiten Mal intensiv über Adrien Rabiot nachdenken, der schon vor vier Jahren in den Notizbüchern der Klubbosse gelandet war.

Rabiot pokert wohl auf satte Gehaltserhöhung

Schon 2019 wäre Rabiot ablösefrei gewesen, entschied sich damals allerdings für einen Wechsel zu Juventus. Auch in diesem Jahr hat der französische Nationalspieler noch keinen neuen Vertrag über das Saisonende hinaus unterzeichnet, pokert um eine deutliche Gehaltserhöhung.

Derzeit soll er Berichten zufolge schlappe sieben Millionen Euro netto pro Jahr bei Juve einstreichen. Will der deutsche Rekordmeister also tatsächlich Ernst machen beim 28-Jährigen, müsste eine Offerte mit einem wohl zweistelligen Millionengehalt her. Damit würde der Nations-League-Sieger von 2021 direkt zu einem Großverdiener im Münchner Kader aufsteigen.

Ausgehandelt werden die finanziellen Rahmenbedingungen bei Rabiot übrigens von Mutter Veronique, die als seine Agentin tätig ist.

Sportlich hat sich der Linksfuß in den letzten Jahren zu einem echten Leader bei den Turinern entwickelt. Insgesamt bestritt er in den letzten vier Jahren alleine in der Serie A 124 Begegnungen, erzielte dabei 13 Tore.