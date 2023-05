Nagelsmann-Agent kontaktierte Müller wegen Transfer

IMAGO/ULMER

Bleobt Thomas Müller beim FC Bayern

Erst vor einigen Tagen sorgte Star-Agent Volker Struth für Wirbel, indem er dem FC Bayern Vorwürfe wegen der Art und Weise der Entlassung von Julian Nagelsmann machte. Nun hat der Spielerberater verraten, dass er vor gar nicht langer Zeit das Münchner Urgestein Thomas Müller wegen eines Transfers kontaktierte - dabei ist dieser gar nicht in Struths Agentur.

Niklas Süle (BVB), Timo Werner (RB Leipzig), Toni Kroos (Real Madrid) und nicht zuletzt Trainer Julian Nagelsmann (freigestellt vom FC Bayern): Volker Struth hat so einige namhafte Klienten in seinem Portfolio. Doch Thomas Müller gehört eigentlich nicht dazu. Trotzdem war der Angreifer des deutschen Fußball-Rekordmeisters vor rund zwölf Monaten Thema, kurz bevor er schließlich in München verlängerte.

"Ich hab ihn tatsächlich angerufen, ja. Das ist ein Jahr her", sagte Struth auf eine entsprechende Frage im "Bild"-Podcast "Phräsenmäher" und fügte erklärend an: "Wir sind international gut vernetzt, und Thomas ist gerade in England immer ein Spieler gewesen, auf den man sehr geschaut hat."

Daher habe er Müller schlicht und einfach gefragt, ob ein Wechsel in die Premier League ein Thema für den Bayern-Offensivmann sein könnte. Zu Beginn des letzten Jahres war Müller laut Medienberichten unter anderem vom FC Everton und vom neureichen Newcastle United umworben worden.

"Er hat mir dann gesagt, dass es erstens kein Thema ist und er zweitens schon einen Berater hat", so Struth weiter. Müller ist Top-Klient bei Kögl und Partner.

FC Bayern | Struth: Müller war authentisch

"Es hätte ja aber auch sein können, dass es reizvoll für ihn ist", begründete Struth seinen Anruf und setzte hinzu: "Aber dem war nicht so."

Müller habe auf seine typische Art auf das eher ungewöhnliche Telefonat reagiert. "Er war, wie er ist: authentisch und ehrlich", sagte der Nagelsmann-Berater. "Und ich wäre nicht ich, wenn ich es nicht versucht hätte."

Wie im letzten Jahr werden dieser Tage die Weichen für Müllers Zukunft gestellt, denn der Vertrag des 33-Jährigen beim Rekordmeister läuft 2024 aus. Im Juni soll es Gespräche geben. Auf einen möglichen Wechselwunsch Müllers nach der Saison angesprochen, sagte der angezählte Klub-Boss Oliver Kahn zuletzt: "Das wird nicht passieren. Aber wenn dieser Fall mal eintreten sollte, würde ich ihm das mit aller Deutlichkeit ausreden."