Aus droht: Bayern-Bosse distanzieren sich von Kahn

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Oliver Kahn droht beim FC Bayern das Aus

90 Minuten trennen den FC Bayern noch von einer titellosen Saison. Der Super-GAU könnte beim Rekordmeister weitreichende Folgen haben. Allen voran droht Vorstand Oliver Kahn das Aus. Die großen Namen innerhalb des Klubs würden sich dagegen wohl nicht wehren - im Gegenteil.

Wie die "Sport Bild" berichtet, hat Oliver Kahn in diesen Tagen beim FC Bayern einen besonders schweren Stand. Der Vorstand muss nicht nur die unerklärliche Rückrunde der Mannschaft erklären und (mit)verantworten. Der "Titan" muss sich auch mit seinem möglichen Aus in München beschäftigen - und dieses ist offenbar ganz nah. Schon auf der Aufsichtsratssitzung am 30. Mai könnte seine Entlassung beschlossen werden.

Verhindern könnte das Kahn-Aus das Vertrauen der Bayern-Granden, die im Hintergrund noch immer sehr präsent sind. Doch eben jene wenden sich vom 53-Jährigen ab. Der "Sport Bild" zufolge pflegt Kahn weder zu Ehrenpräsident Uli Hoeneß noch zu Aufsichtsrat-Berater Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Herbert Hainer ein enges Verhältnis. Dieses gilt laut Bericht in allen drei Fällen als unterkühlt.

Bosse des FC Bayern distanzieren sich von Oliver Kahn

Zuletzt soll sich Präsident und Aufsichtsrats-Boss Hainer von Kahn distanziert haben, nachdem dies zuvor auch schon Hoeneß und Rummenigge taten. Ob dies nun schon gleichbedeutend mit Kahns Aus ist, steht jedoch noch nicht fest. Diese Entscheidung wird in den wenigen Tagen gefällt, wenn womöglich die erfolgloseste Saison der letzten zehn Jahre hinter dem Rekordmeister liegt.

Verschiedene Medien spekulieren bereits über einen möglichen Kahn-Nachfolger. Hier fiel zuletzt immer wieder der Name Jan-Christian Dreesen, der als Übergangslösung der neue Sportvorstand werden könnte. Pikant: Dreesen gilt als einer der großen Kritiker Kahns und pflegt gleichzeitig ein gutes Verhältnis zu Hoeneß und Rummenigge. Sollte er den Job bekommen, käme dies demnach nicht sonderlich überraschend.