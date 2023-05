Medien: So könnte Werder Füllkrug halten

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Niclas Füllkrug ist der beste Angreifer von Werder Bremen

Verlässt Niclas Füllkrug aufgrund der großen Nachfrage und der ungeahnten Möglichkeiten bei einem neuen Klub "seinen" SV Werder Bremen oder bleibt er am Ende doch an der Weser? Die Grün-Weißen rechnen sich offenbar trotz aller Gerüchte um einen Abgang noch Chancen auf einen Verbleib aus. Doch dafür müssten sie wohl einiges tun, wie "Sport Bild" nun enthüllt hat.

Erst schoss er Werder Bremen mit 19 Toren in 33 Zweitligaspielen zurück ins Oberhaus, nun ist er drauf und dran, mit bislang 16 Treffern die Torjäger-Krone in der Fußball-Bundesliga abzuräumen: Niclas Füllkrug hat ein Jahr nach Maß hinter sich, gekrönt von der ersten Nominierung für die A-Nationalmannschaft im Winter und der Teilnahme an der WM in Katar. Kein Wunder also, dass es mittlerweile zahlreiche Gerüchte um einen Wechsel im Sommer gibt.

Doch auf Bremer Seite hofft man weiter, den Stürmer, der eine Art Lebensversicherung ist, halten zu können. Um Füllkrug jedoch von einem Verbleib zu überzeugen, müsste Werder sich laut "Sport Bild" finanziell deutlich strecken. Denn im derzeit bis 2025 datierten Vertrag des Offensivmannes, der noch aus anderen, weniger erfolgreichen Zeiten des heute 30-Jährigen stammt, ist eigentlich eine Gehaltsreduzierung um 15 Prozent nach der Saison hinterlegt.

Heißt: Füllkrug würde statt aktuell 2,5 Millionen Euro nur noch 2,125 Millionen Euro verdienen. Es liegt auf der Hand, dass die finanzielle Tendenz beim Shootingstar in die andere Richtung gehen müsste.

Werder Bremen: Füllkrug denkt an Klausel

Laut dem Bericht des Sportblattes stellt sich die Füllkrug-Seite eine Verlängerung des Kontraktes um ein Jahr bis 2026 vor, einhergehend mit einer Anpassung des Gehalts. Bis zu vier Millionen Euro sind im Gespräch. Ein Betrag, der die klammen Bremer an die Grenze bringen könnte. Auch eine Ausstiegsklausel könnte in diesem Falle installiert werden. Derzeit besitzt der aus der Werder-Jugend stammende Füllkrug keine.

Sollte der Stürmer die Hanseaten also in diesem Sommer verlassen wollen, weil Top-Klubs anklopfen, mit denen Werder nicht mithalten kann, dann wäre die Ablöse frei verhandelbar. Mindestens 20 Millionen Euro stellen sich die SVW-Verantwortlichen nach "Sport Bild"-Infos für den deutschen Nationalspieler vor.

Füllkrug selbst erklärte am letzten Wochenende, dass er noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen habe und erst das Ende der Spielzeit abwarten wolle.