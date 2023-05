Sky begründet Public-Viewing-Veto bei BVB-Showdown

Hans Blossey

Der BVB wird dieses Mal nicht auf Großbildleinwand gezeigt (Archivbild vom Pokalfinale 2017)

Es wäre der Traum vieler BVB-Fans gewesen: Mit Zehntausenden Anhängern auf einem großen Platz in Dortmund zusammen den letzten Spieltag schauen und am besten am Ende gemeinsam über den Titel jubeln! Was könnte es Schöneres gegeben. Doch dazu wird es nicht kommen, obwohl Borussia Dortmund so nah am Triumph ist wie seit elf Jahren nicht mehr. Der Grund: Sky stellt sich quer. Warum das so ist, hat der Rechteinhaber nun versucht zu erklären.

Am kommenden Samstagnachmittag (15:30 Uhr) steht in der Fußball-Bundesliga der Meister-Showdown an. Dann spielt Borussia Dortmund im heimischen Stadion gegen den FSV Mainz 05 und kann mit einem Sieg die Deutsche Meisterschaft klarmachen. Gut 81.000 Fans werden das Spektakel live im Stadion verfolgen, mindestens noch einmal genau so viele Anhänger hätten sich ein Public Viewing - oder wie Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) es nannte "Rudel Viewing" - auf dem Dortmunder Friedensplatz zwischen Rathaus und Stadthaus gewünscht. So wie 2017, als der BVB im DFB-Pokalfinale stand und den Titel abräumte.

Doch in diesem Jahr müssen sich die Fans in die eigenen Wohnzimmer, Kneipen oder vor ihre Smartphones und Laptops zurückziehen. "Wir konnten uns mit dem Sender Sky nicht über die Nutzung des Signals einigen", so die klare Aussage von OB Westphal am Dienstag. Weitere Bemühungen ausgeschlossen.

Immerhin: Bei "Bild" hat Sky nun erklärt, warum es keine Ausstrahlung auf einer großen Leinwand in Dortmund geben wird.

"Unser Geschäftsmodell basiert auf Erlösen durch Abonnenten, zu denen sehr viele Hoteliers und Gastronomen gehören. Um auch deren Interessen zu schützen und keinen Präzedenzfall zu schaffen, aber auch um Anfragen und Bundesligaklubs gleich zu behandeln, ist Public Viewing für uns grundsätzlich keine Option", so die schlichte Antwort des TV-Senders, der auf seinen eigenen Abo-Service "WOW" und die zahlreichen Sportsbars verwies.

Die große Meisterfeier und Zusammenkunft von bis zu 400.000 Fans ist im Erfolgsfall dann für Sonntag geplant.

Der traditionelle Korso soll laut der Stadt Dortmund laut Planung am Pfingstsonntag (28. Mai) um 12:09 Uhr vom Gelände der Westfalenhütte aus starten und Richtung Borsigplatz gehen. Alle weitere Informationen zum geplanten BVB-Triumphzug gibt es hier!