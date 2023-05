Frühe Genugtuung? Niklas Süle winkt sein süßester Titel

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Niklas Süle wechselte im Sommer 2022 vom FC Bayern zum BVB

Als sich Niklas Süle 2022 dafür entschied, seinen Vertrag beim FC Bayern nicht zu verlängern und stattdessen ausgerechnet beim ärgsten, aber seit Jahren immer wieder abgehängten Konkurrenten Borussia Dortmund zu unterschreiben, war klar, dass der Wechsel nicht ohne Nebengeräusche über die Bühne geht. Ein gutes Jahr später winkt Süle frühe Genugtuung.

171 Pflichtspiele, fünf Deutsche Meisterschaften, zwei Erfolge im DFB-Pokal und der Triumphzug in der Champions League 2020: Niklas Süles Bilanz beim FC Bayern kann sich mehr als sehen lassen. Als sich der deutsche Nationalspieler 2022 dazu entschied, bei Borussia Dortmund anzuheuern, wurde allerdings deutlich, dass sich zumindest ein kleiner Berg dreckiger Wäsche angehäuft hatte.

Bayerns Ex-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge erklärte nach dem Bekanntwerden von Süle Entscheidung Ende Januar 2022 gegenüber "Bild", der Innenverteidiger sei zwar "immer ein brauchbarer Spieler" gewesen, hätte sich letztlich aber nie "auf seiner Position durchgesetzt" und sein Abschied verschmerzbar - wohl gemerkt: Süle war zu diesem Zeitpunkt offiziell noch Akteur des FC Bayern.

Rummenigges jahrzehntelanger kongenialer Partner in der Klubführung der Münchner Uli Hoeneß legte später nach und wetterte auf einer Presserunde, Süle bringe dem FC Bayern "keine Wertschätzung" entgegen, sein Verhalten sei "katastrophal". Der Verteidiger fehlte zuvor beim letzten Saisonspiel der Bayern gegen den VfL Wolfsburg. Ob auf persönlichen Wunsch oder auf Bitten des Vereins - darüber hatten beide Seiten ihre eigene Version.

Selbiges trifft auf die Frage zu, ob und in welcher Höhe der FC Bayern Süle eine neues Vertragsangebot vorgelegt hat: Glaubt man den Münchnern, war dies der Fall, Süle schlicht zu gierig. Glaubt man Berater Volker Struth, kam es er gar nicht zu Verhandlungen.

Süle mit Kampfansagen an den FC Bayern - das Gelächter verstummt

Letztlich verabschiedete sich Süle mit den zehntmeisten Einsatzminuten aller Bayern-Spieler und der Meisterschale in der Hand aus der bayerischen Landeshauptstadt und erklärte wenig später: "Jetzt hoffe ich, dass ich diese Erfolge mit Dortmund wiederholen kann. Was heißt hoffen: Daran glaube ich fest!" Worte, für die der 27-Jährige Gelächter erntete.

Nicht weniger Häme schlug Süle entgegen, als er im Januar 2023, der FC Bayern thronte neun Punkte vor dem BVB an der Tabellenspitze, lässig betonte: "Die Tabellensituation ist nur eine vorläufige, noch ist nichts verloren."

Fünf Monate nach dieser überraschenden Kampfansage lacht in München allerdings plötzlich niemand mehr: Einen Spieltag vor dem Ende der Saison führt Dortmund die Tabelle an, der FC Bayern liegt zwei Zähler dahinter und läuft ernsthaft Gefahr, erstmals seit 2012 keinen Titel zu holen.

Süles Anteil an dieser Ausgangssituation ist nicht von der Hand zu weisen: Insgesamt bringt es der Abwehrspieler auf 30 Einsätze im Defensivverbund des BVB, 22 Mal stand er bislang in der Startelf und führte die Schwarz-Gelben am 17. Spieltag gegen den 1. FSV Mainz 05 (2:1, Süle bereitete einen Treffer vor) sogar als Kapitän aufs Feld.

Eben jene Mainzer sind es nun, die den BVB noch in die Meistersuppe spucken können. Süle ließ allerdings keine Zweifel daran aufkommen, dass er einen anderen Plan verfolgt: "Ich habe nichts geplant ab dem 28. Mai - mit der Hoffnung, dass wir da von mir aus in den Bierkönig gehen", verkündete er unlängst vollmundig - das Gelächter blieb diesmal aus.

Marc Affeldt