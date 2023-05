Offiziell! Bayern-Torjäger stürmt jetzt für Gladbach

IMAGO/Ulrich Wagner

Grant-Leon Ranos wechselt vom FC Bayern zu Borussia Mönchengladbach

Was seit Tagen durch die Medien geistert, ist nun auch offiziell! Youngster Grant-Leon Ranos verlässt den FC Bayern und wechselt zu Borussia Mönchengladbach. Das gaben die Klubs am Mittwoch bekannt.

Der 19-jährige Nationalspieler Armeniens wechselt ablösefrei. Sein Vertrag in München läuft Ende Juni aus. Am Niederrhein hat Ranos nun bis Sommer 2027 unterschrieben.

"Ich freue mich unglaublich, Teil dieses großen Klubs zu werden. Das ist für mich ein großer Schritt in meiner Karriere, den ich voll motiviert und engagiert angehen werde", wird der im niedersächsischen Gehrden geborene Ranos auf "borussia.de" zitiert. Und weiter: "Roland Virkus hat sich sehr um mich bemüht und mich so absolut vom Borussia-Weg überzeugt. Dieses Vertrauen will ich zurückgeben, mich im Training und bei den Spielen zeigen, Gas geben und schnell meinen Platz in der Mannschaft finden."

2022/23 zauberte Ranos in der Regionalliga Bayern eine brillante Saison auf den Rasen: In 35 Spielen erzielte er 20 Tore für den FC Bayern II und bereitete 13 weitere Treffer vor. Eine Ausbeute, die auch Gladbachs Sportdirektor Virkus überzeugte.

"Starke Saison" beim FC Bayern II auschlaggebend für Gladbach

"Grant-Leon ist ein sehr interessanter und talentierter Spieler, der im Sturmzentrum, aber auch im offensiven Mittelfeld einsetzbar ist", so Virkus. "Er hat eine sehr starke Saison in der Regionalliga gespielt und will sich bei uns für höhere Aufgaben empfehlen. Dabei werden wir ihn unterstützen."

Bei der Fohlenelf hofft Ranos nun darauf, endlich auch für die Profis zum Einsatz zu kommen. In München trainierte er zwar schon einige Einheiten mit dem Bundesliga-Team und wurde in den Medien schon mit Robert Lewandowski verglichen, zum Zug kam er aber noch nicht.

Zuletzt galt auch Hannover 96 als heißer Anwärter auf einen Kauf, letztlich machten die Gladbacher aber das Rennen.