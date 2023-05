Mats Hummels verlängert beim BVB

IMAGO/Revierfoto

Mats Hummels verlängert bis 2024 beim BVB

Rechtzeitig vor dem Saisonfinale gegen den FSV Mainz 05 hat Mats Hummels seinen Vertrag bei Borussia Dortmund verlängert. Der BVB-Star bleibt den Schwarz-Gelben bis 2024 erhalten. Das teilte der Klub am Mittwochmittag mit.

In den letzten Wochen gab es zahlreiche Spekulationen um die Zukunft von Mats Hummels: Würde der Verteidiger den BVB im Sommer in Richtung Ausland verlassen? Würde er für ein weiteres Jahr bleiben? Oder würde er gar seine Fußballschuhe an den Nagel hängen? Nun steht fest: Hummels hat sich für einen Verbleib bei Borussia Dortmund entschieden.

Wie der BVB am Mittwochmittag mit einem Tweet ankündigte, der überschrieben war mit "Mats macht's", garniert mit einem Hummels in Jubelpose, verlängerte der 34-jährige Routinier seinen Vertrag noch einmal um ein Jahr.

Medienberichten zufolge offerierte der BVB Hummels für die Ausdehnung der Zusammenarbeit um eine Saison ein reduziertes und leistungsabhängiges Gehalt von bis zu sieben Millionen Euro. Bislang soll Hummels rund zehn Millionen Euro verdienen und damit die Nummer zwei im BVB-Lohnranking hinter Reus sein.

"Ich freue mich sehr, dass Mats Hummels ein weiteres Jahr bei Borussia Dortmund bleibt. Er identifiziert sich sehr mit unserem Klub. Der BVB und Mats gehören einfach zusammen", sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke.

"Es ist sehr gut, dass Mats mit seiner Erfahrung und mit seiner Führungsstärke unserer insgesamt jungen Mannschaft auch noch in der kommenden Saison zur Verfügung steht", fügte Sportchef Sebastian Kehl an.

Hummels hat mit dem BVB Großes vor

Hummels selbst betonte: "Jeder weiß, wie viel Spaß es mir macht, im Signal Iduna Park mit unseren phantastischen Fans zu spielen. Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Es war ein langer Abwägungsprozess. Jetzt, am Ende der Saison, kann ich sagen: Ich habe noch richtig Bock auf ein weiteres Jahr."

Hummels ist der einzige Spieler im Kader des BVB, der schon bei den letzten beiden Meisterschaften des BVB in den Jahren 2011 und 2012 dabei war. Am Wochenende will er den Triumph in Schwarz-Gelb wiederholen. Dafür braucht die Borussia einen Heimerfolg gegen Mainz 05 (Samstag, 15:30 Uhr). Dann kann der um zwei Punkte schlechtere FC Bayern nichts mehr ausrichten. Hummels, der selbst in der Jugend des FC Bayern ausgebildet wurde und zwischen 2016 und 2019 für die Münchner als Stammspieler agierte, bevor er für 35 Millionen Euro zurück nach Dortmund wechselte, dürfte dann ganz besonders jubeln.

"Der Fokus liegt ab jetzt sofort wieder auf dem Spiel am Samstag gegen Mainz. Es stehen uns noch 90 intensive Minuten bevor. Danach hoffen wir, gemeinsam etwas Großes feiern zu können", sagte er am Rande der Bekanntgabe seiner Verlängerung.

Hummels absolvierte bislang 468 Spiele für den BVB. Auch in der aktuellen Saison ist der Abwehrspieler nicht wegzudenken, stand in 29 Bundesliga- sowie jeweils vier DFB-Pokal- und Champions-League-Partien für seine Farben auf dem Feld.