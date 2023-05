BVB-Ikone: Weltuntergangsstimmung beim FC Bayern "normal"

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Der FC Bayern rangiert hinter dem BVB

Borussia Dortmund und der FC Bayern liefern sich in der Fußball-Bundesliga einen heißen Titelkampf. Der BVB geht mit einem Vorsprung von zwei Punkten in den letzten Spieltag. Jürgen Kohler hat keine Zweifel an der Dortmunder Meisterschaft.

"Du hast ein Heimspiel. Du triffst wahrscheinlich auf eine Mainzer Mannschaft, die zwar gefährlich sein kann. Aber sie hatte in dieser Saison zu viele Schwankungen und zuletzt auch vom VfB Stuttgart eine derbe Klatsche bekommen", sagte der 57-Jährige im Interview mit "ran".

Zudem verwies Kohler darauf, dass die Mainzer als Tabellenneunter keine Chance mehr auf das internationale Geschäft haben. "Ich bin überzeugt, dass die Dortmunder den Deckel drauf machen werden", so die BVB-Ikone.

Dem FC Bayern droht hingegen die erste titellose Saison seit 2011/12. Auf die Frage, ob er die Art Weltuntergangsstimmung in München nachvollziehen könne, antwortete Kohler: "Das ist bei Bayern München normal. Als wir mit Borussia Dortmund zweimal hintereinander Deutscher Meister geworden sind plus Champions-League-Sieger und Weltpokalsieger, hat das die Bayern auch nicht so gefreut."

Anderer Meister als FC Bayern oder BVB?

Uli Hoeneß habe anschließend "noch härter gearbeitet, sich mit der Mannschaft noch intensiver auseinandergesetzt". "Mittlerweile sind die Bayern – ob gewollt oder ungewollt – ein Stück weit von diesem Weg abgekommen", urteilte Kohler.

"Ich glaube, viele Mannschaften würden diesen katastrophalen Platz gerne nehmen. Sie wären super froh, weil sie dann sicher in der Champions League wären. Wenn du aber zu Bayern gehst, muss dir klar sein, dass nur der erste Platz zählt. Der zweite Platz ist der Verliererplatz", führte der Weltmeister von 1990 aus: "Perspektivisch gesehen, könnten die Bayern aber auch noch in den nächsten ein, zwei Jahren einen Übergang haben. Es kann durchaus sein, dass in der nächsten Saison auch noch mal ein anderer Klub Deutscher Meister wird."