Max Kruse bringt sich bei Hertha BSC ins Gespräch

IMAGO/Thomas Bartilla

Max Kruse will noch einmal in der Bundesliga angreifen

Seit September 2022 hat Ex-Nationalspieler Max Kruse kein Bundesliga-Spiel mehr bestritten. Beim VfL Wolfsburg wurde er von Cheftrainer Niko Kovac aussortiert, einigte sich mit dem Klub kurze Zeit später auf eine Vertragsauflösung. Kehrt der Offensivmann überhaupt noch einmal auf die große Fußballbühne zurück?

Wenn es nach Kruse selbst geht, ist die Antwort klar: "Ich will noch mal in der Bundesliga angreifen, wenn es geht. Ich glaube, dass ich noch genug Qualität hätte, Mannschaften in der Bundesliga zu helfen", so die Meinung des 35-Jährigen, der ausführlich im Interview mit TikTok- und YouTube-Star Dilay Acar sprach.

Um noch einmal im Profibereich Fuß zu fassen, würde Kruse auch einen Gang in die 2. Bundesliga in Erwägung ziehen, wie er selbst klarstellte: "Im Endeffekt geht es darum, dass ich Fußballspiele."

So käme selbst ein Engagement bei Bundesliga-Absteiger Hertha BSC für den Linksfuß infrage: "Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich niemals zu Hertha gehe, weil ich bei Union gespielt habe. Wenn Hertha meine einzige Option wäre im Sommer: Bevor ich arbeitslos bleibe, würde ich das natürlich auch machen", so Kruse, der zwischen 2020 und 2022 für Union Berlin 16 Tore in 38 Bundesliga-Partien geschossen hatte.

Kruse bestritt 307 Bundesliga-Spiele

Für den 17-fachen deutschen Nationalspieler steht ein endgültiges Karriereende derzeit noch nicht zur Debatte, ist er doch weiterhin motiviert genug, es noch einmal auf dem aller höchsten Niveau in Deutschland zu versuchen.

"Für mich ist es im Moment eher eine schwierige Phase, weil ich natürlich jedes Wochenende Fußball schaue und sage: Du hast dieses Feuer noch in dir und Bock zu spielen, aber darfst oder kannst es im Moment nicht", meinte Kruse über seine derzeitige Rolle als arbeitsloser Profi-Kicker.

In der Bundesliga stand Kruse in insgesamt 307 Spielen schon für Werder Bremen, den FC St. Pauli, den SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, den VfL Wolfsburg und eben Union Berlin auf dem Rasen.