Gegner begrüßen Veto gegen Investor-Einstieg bei der DFL

Arne Dedert

Mitglieder des Vorstands der DFL sprachen nach der Ablehnung des Deals am Frankfurter Flughafen

Der Verein Finanzwende hat die Entscheidung der Erst- und Zweitligisten gegen den Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußball Liga begrüßt.

"Das ist eine sehr gute Nachricht. Die Kommerzialisierung des Fußballs wird damit zwar nicht zurückgedreht, aber eine neue Dimension der Profitorientierung ist damit erfolgreich verhindert", sagte Jorim Gerrard, Finanzmarktexperte der Bürgerbewegung, in einer Mitteilung.

"Der Erfolg zeigt außerdem, dass ein Vordringen der Finanzmarkt-Logik in alle Lebensbereiche kein Naturgesetz ist – mit genug Widerstand aus der Zivilgesellschaft lässt sich auch das ganz große Geld aufhalten."

Mitgliederversammlung lehnt Einstieg ab

Der Antrag auf den Einstieg eines Investors bei einer Tochtergesellschaft der DFL hatte bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Mittwoch in Frankfurt am Main nicht die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit unter den 36 Erst- und Zweitligisten erhalten.

Die DFL hatte sich von dem Deal frisches Kapital in Höhe von rund zwei Milliarden Euro versprochen. In der organisierten Fanszene gab es seit Monaten großen Widerstand gegen die Pläne.

Der Verein Finanzwende hatte vor Beginn der Versammlung gegen den Investoren-Einstieg protestiert. Einige Mitglieder hatten am Mittwoch in einem Frankfurter Flughafenhotel eine entsprechende Petition mit über 9.000 Unterschriften übergeben.

Pauli-Präsident fordert "klare Strategie" der DFL

Oke Göttlich sieht den gescheiterten Einstieg derweil als Chance für neue Wege.

"Wir müssen erst eine klare Strategie entwickeln, gemeinsam und konstruktiv – und dann können wir diese gezielt finanzieren, um unsere klar definierten Ziele zu erreichen", zitierte der Fußball-Zweitligist FC St. Pauli seinen Präsidenten in einer Pressemitteilung. "Das Ergebnis und die kontroversen Debatten zeigen, dass es noch viel Klärungsbedarf und zu viele offene Fragen gab."

"Es ist von zentraler Bedeutung, alle Klubs in die Lage zu versetzen, die Tragweite eines solchen Deals nachvollziehen zu können", wurde Göttlich zitiert. "Dafür fehlte bei dem bisherigen Vorgehen die Zeit und der Raum."

Der 47-Jährige sitzt als Vertreter der Zweiten Bundesliga auch im DFL-Präsidium.