Fiese Vorwürfe gegen Bayern-Coach: "Tuchel fehlt der Charme"

IMAGO/Markus Fischer

Thomas Tuchel erlebt schwierige erste Monate beim FC Bayern

Beim FC Bayern läuft im Jahr 2023 kaum etwas nach Plan. Trainerwechsel, Viertelfinal-Aus in DFB-Pokal und Champions League sowie jüngst auch noch der Verlust der Tabellenführung an den BVB - den Münchnern bleibt wirklich nichts erspart. Nun muss der Rekordmeister auch noch die Wut eines Edelfans über sich ergehen lassen. Besonders heftig erwischte es Coach Thomas Tuchel.

In den deutschen Klatschspalten machte sich Frédéric von Anhalt einst als Adoptiv-Prinz und Ehemann von Schauspiel-Legende Zsa Zsa Gabor einen Namen. Seit einiger Zeit lebt der mittlerweile 79-Jährige in Los Angeles, was ihn jedoch nicht davon abhält, seinem Herzensverein Bayern München die Daumen zu drücken.

Die Entwicklungen der vergangenen Monate sieht Frédéric von Anhalt gleichwohl äußerst kritisch. In der Münchner "Abendzeitung" stellte er vor allem Trainer Tuchel jetzt ein vernichtendes Zeugnis aus.

"Die Mannschaft kommt mit Thomas Tuchel nicht klar. Er liebt die Mannschaft nicht so sehr wie ein Julian Nagelsmann. Der war herzlich. Tuchel fehlt der Charme", erklärte der Boulevard-Star.

Unruhe beim FC Bayern: "Müller verflucht Tuchel insgeheim"

Frédéric von Anhalt glaubt gar, dass sich einige Bayern-Profis wegen Tuchel derzeit "absichtlich hängen" lassen.

"Man sieht das den Gesichtern doch an! Ich glaube, dass Thomas Müller seinen Trainer Tuchel insgeheim verflucht. Auch Musiala kommt meiner Meinung nach nicht mit Tuchel klar. Mir fehlt aktuell deren Biss. Das ist schon sehr auffällig", teilte er seine Eindrücke.

Der langjährige Fan des deutschen Branchenführers würde den Verantwortlichen an der Säbener Straße zu einer Rückholaktion raten. "Nagelsmann müsste wieder kommen. Er hatte eine klasse Führung und man spürte seine Liebe zur Mannschaft", so Frédéric von Anhalt.

Seine Bayern liegen im Meisterrennen der Fußball-Bundesliga vor dem letzten Spieltag zwei Punkte hinter Borussia Dortmund auf Rang zwei.