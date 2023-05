Schalke-Legende Thon prophezeit Punktgewinn in Leipzig

IMAGO/Thorsten Baering

Glaubt an seinen FC Schalke 04: Olaf Thon

Nach dem neuerlichen Absturz auf einen direkten Abstiegsplatz steht der FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga mit dem Rücken zur Wand. Knappen-Legende Olaf Thon glaubt vor dem entscheidenden Auswärtsspiel bei Bayern-Schreck RB Leipzig dennoch an ein königsblaues Wunder.

"Es ist klar, dass wir krasser Außenseiter sind. Aber das waren wir bei ein paar anderen Spielen auch schon. Wie heißt es so schön: Totgesagte leben länger", stellte der 57-Jährige im Interview mit der "Leipziger Volkszeitung" trotzig fest.

Nur ein Punkt trennt das Team von Trainer Thomas Reis aktuell von Relegationsrang 16, auf dem der VfL Bochum steht, sowie von Platz 15, den der VfB Stuttgart dank der besseren Tordifferenz momentan innehat.

"Die Aussichten auf den Klassenerhalt sind nicht gerade riesig, Mittelstürmer Simon Terodde und Abwehrchef Moritz Jenz fehlen gelbgesperrt. Aber wir geben nicht auf, glauben an unsere Chance. Das war immer so auf Schalke, das wird immer so sein", betonte Thon, der gegen Leipzig auf ein 2:2-Unentschieden tippt: "Und dann wird man sehen, was wir dafür bekommen."

Olaf Thon: FC Schalke 04 hat "richtig guten Fußball gespielt"

Thon ist stolz, dass seine Schalker in der Rückserie überhaupt nochmal den Anschluss gefunden haben. Ende Januar waren die Gelsenkirchener noch abgeschlagenes Liga-Schlusslicht gewesen.

"Peter Knäbel und Thomas Reis haben im Winter an den richtigen Schrauben gedreht. Neuverpflichtungen wie Moritz Jenz oder Michael Frey sind eingeschlagen, die Mannschaft hat sich in der Rückrunde gefunden, defensiv klasse gestanden und beispielsweise in Mainz richtig guten Fußball gespielt", lobte der frühere Nationalspieler.

Beeindruckt war Thon auch von den Comeback-Qualitäten des Teams. "Die Mentalität der Jungs ist fantastisch, da hat Thomas Reis, den ich sehr schätze, sehr viel bewirkt", schwärmte das S04-Urgestein.