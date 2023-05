Drei Klubs heiß auf Bayern-Keeper Yann Sommer

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Yann Sommer wird den FC Bayern wohl im Sommer wieder verlassen

Viel Zeit wurde Yann Sommer nicht beim FC Bayern gewährt. Nach nur einem halben Jahr ist aller Voraussicht nach schon wieder Schluss für langjährigen Gladbacher, der als Ersatz für den schwerer verletzten Manuel Neuer geholt wurde. Immerhin: Drei Klubs zeigen bereits Interesse am Schweizer, ein vierter könnte ebenfalls ins Rennen einsteigen.

In der Schweiz wurde er Meister, Pokalsieger und gleich drei Mal Fußballer des Jahres, doch in Deutschland blieben Yann Sommer im Trikot von Borussia Mönchengladbach jahrelang Titel verwehrt. Als der 34-Jährige dann im Januar beim FC Bayern anheuerte, um den Ausfall von Manuel Neuer zu kompensieren, freuten sich viele Gladbach-Anhänger für ihn. Einerseits, weil er dem Klub von Niederrhein immerhin acht Millionen Euro Ablöse einbrachte, andererseits, weil sie es Sommer gönnten, in München noch den ein oder anderen Titel im Herbst seiner Karriere mitzunehmen.

Doch dazu wird es aller Voraussicht nach nicht kommen. Nachdem der deutsche Rekordmeister die Chance auf den DFB-Pokal-Triumph und den Champions-League-Sieg schon verspielte, scheint auch die Deutsche Meisterschaft dieses Mal nicht nach München, sondern nach Dortmund zu gehen. Für Sommer noch schlimmer: Obwohl sein Vertrag eigentlich bis 2025 datiert ist, stehen die Zeichen auf Abschied. Heißt: In der kommenden Saison gibt es wohl keine erneute Chance auf Titel im Trikot des FC Bayern.

Dort setzten die Verantwortlichen ab 2023/24 wieder voll auf Rückkehrer Neuer, der sich schon im Aufbautraining befindet. Sommer wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge gehen müssen, jedenfalls wenn er als Stammkeeper spielen möchte.

Aus beim FC Bayern? Sommer will Stammkraft sein!

Und dies ist dem Vernehmen nach sein Ziel, denn bei der EM 2024 in Deutschland will Sommer die Nummer eins im Tor der Schweiz sein.

Die gute Nachricht: Laut "kicker" gibt es zahlreiche Vereine, die an Bayerns Halbjahres-Torwart interessiert sind. Das Fachmagazin nennt gleich drei Klubs, die Sommers prekäre Lage beim FCB genau beobachten.

Konkret sind das die beiden spanischen Vertreter FC Villarreal und der FC Valencia sowie Leicester City aus England. Das Trio sucht nach frischem Wind auf der Torwartposition, Sommer könnte ein Kandidat sein.

Als vierte Möglichkeit nennt der "kicker" zudem AS Monaco. Dort steht bisher mit Alexander Nübel noch eine Leihgabe des FC Bayern im Tor. Die Drähte zwischen den Verantwortlichen aus dem Fürstentum und dem deutschen Rekordmeister dürften kurz sein. Wenn Nübel nach der Saison nach München zurückkehrt, könnte also Sommer seinen Platz in der Ligue 1 einnehmen.