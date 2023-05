Medien: Bayern-Star zögert mit Verlängerung

IMAGO/Revierfoto

Lucas Hernández (r.) ist bis 2024 an den FC Bayern gebunden

Der FC Bayern will den Vertrag mit Lucas Hernández verlängert. Jedoch zögert der Innenverteidiger mittlerweile. Dem deutschen Rekordmeister droht eine pikante Situation.

Wie "Sport1" berichtet, hat Hernández die Gespräche über ein neues Arbeitspapier "auf Eis gelegt". Eigentlich galten die Verhandlungen bereits als fortgeschritten. So vermeldete "Sky" vor wenigen Wochen, der Franzose werde seinen 2024 auslaufenden Vertrag beim FC Bayern "in den nächsten Tagen" verlängern.

Doch nun zögert Hernández offenbar. Laut "Sport1" hat der 27-Jährige ein "lukratives Angebot" von Paris Saint-Germain vorliegen. Der Tabellenführer der Ligue 1 mache Ernst, heißt es. Zuletzt hatten bereits "L'Équipe" sowie "Sports Zone" über das Interesse von PSG berichtet.

Der FC Bayern befindet sich in einer schwierigen Situation. Schließlich ist Hernández nur noch bis 2024 an den Verein gebunden. Sollte sich der Abwehrmann letztlich gegen eine Verlängerung in München entschieden, wäre im Sommer die letzte Chance, um noch eine adäquate Ablösesumme zu kassieren.

Hernández arbeitet an Comeback für den FC Bayern

"Sport1" zufolge ist eine Übereinkunft zwischen dem FC Bayern und Hernández aber nicht ausgeschlossen. Der französische Nationalspieler fehlt seit der WM-Pause aufgrund einer Kreuzbandverletzung. Cheftrainer Thomas Tuchel fiebert dem Comeback entgegen.

"Ich kann nicht erwarten, dass er auf dem Platz steht", sagte der Münchner Übungsleiter unlängst. "Es ist jeden Tag sehr beeindruckend, wie professionell er es macht. Man kann jetzt sagen, dass wir das auch erwarten. Das ist auch zum Teil so, aber es gehört ein bisschen mehr dazu. Er ist nicht nur da, sondern hat immer ein Lachen im Gesicht, ist immer positiv", meinte Tuchel über Hernández, der an seiner Rückkehr in den Kader arbeitet.

Sobald Hernández einen Raum betrete, "spürst du seine Persönlichkeit. Seine Art steckt andere auch an, obwohl er selbst viele Monate in einer echt bescheidenen Situation verharrt", so Tuchel: "Das macht es sehr besonders. Er ist ein ganz klarer Führungsspieler."