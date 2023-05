Bericht: Keine Gespräche zwischen den Bayern und Goretzka

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Leon Goretzka ist beim FC Bayern nicht mehr unumstritten

Im erfolgreichsten Jahr der Vereinsgeschichte war Leon Goretzka noch absolut unumstritten beim FC Bayern. 2020, als der FC Bayern sechs mögliche Titel auf nationaler und internationaler Ebene abräumte, galt sein Platz im zentralen Mittelfeld der Münchner als fest. In 2022/2023 spielt Goretzka seine wahrscheinlich schwächste Saison bei den Bayern - und ist längst nicht mehr unumstritten.

Goretzkas Problem ist in erster Linie taktischer Natur. Anders als in den Vorjahren tritt sein Partner auf der Doppelsechs, Joshua Kimmich, merklich offensiver in Erscheinung, fungiert als Takt- und Ideengeber zwischen den Strafräumen. Genau da, wo sich eigentlich auch Goretzka über Jahre hinweg am wohlsten fühlte.

Stattdessen musste der 28-Jährige in diesem Jahr immer mehr Defensiv-Aufgaben übernehmen, was zwangsläufig zu Lasten seiner Torgefahr ging. Goretzka war nur an fünf der 90 Bayern-Treffer direkt als Torschütze oder Vorlagengeber beteiligt. In der herausragenden Sextuple-Saison lag dieser Wert noch bei 13.

Goretzka hat unter Tuchel seine Probleme beim FC Bayern

Findet der deutsche Nationalspieler im kommenden Spieljahr nicht schnell zurück zu alter Stärke beziehungsweise nimmt er seine neue Defensiv-Rolle nicht besser an, droht er seinen Stammplatz endgültig zu verlieren.

Über langfristige Planungen mit dem gebürtigen Bochumer wird derzeit ohnehin nicht gesprochen mit den Klubbossen des FC Bayern. Wie der "kicker" vermeldete, soll es seit längerem keine Gespräche zwischen den Vereinsverantwortlichen und Goretzka über Zukunftsthemen gegeben haben.

Wirklich notwendig ist das ob seiner Vertragslaufzeit bis 2026 auch nicht, aber dennoch lässt diese Meldung aufhorchen.

Unter Thomas Tuchel muss Goretzka seine Rolle bei den Bayern derzeit noch finden. Sollte es im Sommer noch einen Neuzugang für die zentral-defensive Mittelfeldposition geben, werden die Zeiten nicht leichter für den Box-to-Box-Spieler.