Spektakulärer Hummels-Plan des BVB enthüllt

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Mats Hummels verlängert beim BVB

Mats Hummels bleibt Borussia Dortmund bis 2024 erhalten. Die BVB-Verantwortlichen wollen den Innenverteidiger wohl sogar über das Karriereende hinaus an den Verein binden.

Laut "Bild" wollen die Schwarz-Gelben den 34-Jährigen "in einer Trainer- oder Management-Funktion" behalten. Die BVB-Bosse möchten demnach "immer wieder hochqualifiziertes Personal mit Klub-DNA zu integrieren", berichtet die Boulevardzeitung.

Die Verantwortlichen sollen in diesem Zusammenhang die Situation beim FC Bayern beobachten. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Co. würden die Lage nach den Abschieden von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge als "alarmierend" wahrnehmen, so "Bild".

Der BVB will sich offenbar frühzeitig für einen personellen Umbruch wappnen. Zunächst wird Hummels aber weiterhin die Fußballschuhe für die Dortmunder schnüren. Das neue Arbeitspapier des Routiniers läuft bis 2024.

BVB freut sich über Verbleib von Mats Hummels

"Ich freue mich sehr, dass Mats Hummels ein weiteres Jahr bei Borussia Dortmund bleibt. Er identifiziert sich sehr mit unserem Klub. Der BVB und Mats gehören einfach zusammen", sagte BVB-Boss Watzke in einer Vereinsmitteilung.

"Es ist sehr gut, dass Mats mit seiner Erfahrung und mit seiner Führungsstärke unserer insgesamt jungen Mannschaft auch noch in der kommenden Saison zur Verfügung steht", fügte Sportchef Sebastian Kehl an.

Hummels selbst erklärte bezüglich seiner Vertragsverlängerung: "Jeder weiß, wie viel Spaß es mir macht, im Signal Iduna Park mit unseren phantastischen Fans zu spielen. Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Es war ein langer Abwägungsprozess. Jetzt, am Ende der Saison, kann ich sagen: Ich habe noch richtig Bock auf ein weiteres Jahr."

Ob der Weltmeister von 2014 auch "richtig Bock" auf eine anschließende Funktionärs-Tätigkeit hat, bleibt abzuwarten.