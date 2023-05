BVB-Kapitän winkt Einzug in elitäre Runde

IMAGO/Revierfoto

Marco Reus war bisher noch nie Deutscher Meister

In seiner elften Bundesliga-Saison für Borussia Dortmund steht Marco Reus nach langem Warten endlich vor der Krönung seiner Karriere. Am Samstagnachmittag kann er zum ersten Mal in seiner Laufbahn Deutscher Meister werden. Ihm winkt dabei der Einzug in einen besonders elitären Kreis.

Marco Reus ist längst der dienstälteste Profi beim BVB. Im Sommer 2012 wechselte er von Borussia Mönchengladbach zu seinem Herzensverein, bei dem er bereits als Jugendspieler ausgebildet wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Westfalen unter Jürgen Klopp gerade zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das Double aus Deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal gewonnen.

Auf einen weiteren Meistertitel wartet der BVB seitdem vergeblich - und mit ihm das Dortmunder Urgestein Marco Reus.

Am Samstag findet diese lange Durststrecke ihr Ende, sollte der BVB sein Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 gewinnen.

Reus an 14 Saisontoren des BVB direkt beteiligt

Für den mittlerweile 33-jährigen Kapitän der Schwarz-Gelben würde der Titel nicht nur die erste Deutsche Meisterschaft seiner insgesamt 364 Spiele währenden Bundesliga-Karriere bedeuten. Er würde auch Einzug in eine elitäre Runde erhalten.

Reus wäre nämlich erst der sechste gebürtige Dortmunder, der mit dem BVB die Bundesliga-Meisterschaft holen würde. Dieses Kunststück gelang zuvor lediglich den 1990er-Meisterhelden Stefan Klos, Michael Zorc und Lars Ricken sowie 2011 und 2012 Kevin Großkreutz. 2011 war außerdem auch Ersatzspieler Marco Stiepermann (vier Einsätze als Einwechselspieler) als gebürtiger Dortmunder mit dabei.

Marco Reus hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, dass die Deutsche Meisterschaft mit dem BVB der bis dato größte unerfüllte Wunsch seiner Profi-Karriere sei. In der laufenden Spielzeit kam er für die Dortmunder Borussia in 24 Spielen zum Einsatz und war dabei an 14 Toren direkt beteiligt (sechs Tore, acht Assists).