Wird Hertha BSC seinen Topverdiener in Spanien los?

IMAGO/Gennaro Masi/LiveMedia / ipa-age

Krzysztof Piatek spielt derzeit auf Leihbasis für US Salernitana

In der ganzen Reihe von vermeintlichen Fehleinkäufen bei Bundesliga-Absteiger Hertha BSC in den letzten Jahren blieb Krzysztof Piatek wohl am allermeisten hinter den großen Erwartungen zurück. Schlappe 24 Millionen Euro ließ sich der Hauptstadtklub im Januar 2020 die Dienste des Stürmers kosten. Gerechtfertigt hat er diese Summe nie.

Noch immer besitzt Piatek bei Hertha BSC einen gültigen Vertrag bis Sommer 2025. Zuletzt gespielt für die Berliner hat er im Dezember 2021, danach wurde er zunächst an die AC Florenz, dann an US Salernitana ausgeliehen.

Dass der polnische Angreifer noch jemals für die Alte Dame auflaufen wird, scheint aber praktisch ausgeschlossen. Als Topverdiener im Kader mit geschätzten fünf Millionen Euro Jahresgehalt ist Piatek schlichtweg viel zu teuer für die Hertha, die sich ohnehin einen krassen Sparkurs auferlegen muss.

Die Spekulationen, wie es mit der Personalie weitergehen könnte, nahmen zuletzt entsprechend an Fahrt auf. Jüngst vermeldete der "kicker", dass es für Piatek mehrere Interessenten geben soll. Diese sollen aus Italien und Spanien kommen.

LaLiga-Angebot für Hertha-Flop Piatek?

Der katalanische Sportjournalist Roberto Garcia Leon wurde da schon präziser. Er verbreitete die Meldung, dass der spanische Erstliga-Klub FC Girona am 27-Jährigen dran sein soll.

Demnach soll der Klub aus der Nähe von Barcelona bereit sein, sechs Millionen Euro Ablöse für Piatek zu bezahlen.

So oder so wird die Causa für Hertha BSC als in einem dicken Minusgeschäft enden. Einst wechselte der polnische Nationalspieler im Winter 2020 mit der großen Erwartungshaltung nach Berlin, einer der besten Stürmer in der Bundesliga zu werden.

Seine Bilanz im deutschen Fußball-Oberhaus fiel letztlich mehr als ernüchternd aus. 56 Spiele bestritt er insgesamt für die Alte Dame in der Bundesliga, traf dabei 12 Mal. Einen unumstrittenen Stammplatz hatte er dabei zu keinem Zeitpunkt.