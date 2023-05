Medien: Bayern-Star erzielt Einigung mit PSG

IMAGO/Heiko Becker

Verlässt Lucas Hernández (r.) den FC Bayern?

Dem FC Bayern droht der Abschied von Lucas Hernández. Laut einem Medienbericht könnte sich der Innenverteidiger im Sommer Paris Saint-Germain anschließen. Der Kontakt zwischen dem Abwehrspieler und den PSG-Bossen soll bereits weit fortgeschritten sein.

Wie die französische "L'Équipe" am Donnerstag vermeldet, haben Hernández und PSG bereits "eine grundsätzliche Einigung für die nächste Saison erzielt". Demzufolge stand der 27-Jährige zuvor schon ganz oben auf der Wunschliste des französischen Hauptstadtklubs.

Eigentlich befand sich Hernández zuletzt in Vertragsgesprächen mit dem FC Bayern. Sein aktuelles Arbeitspapier ist nur noch bis 2024 datiert. Aus diesem Grund wollten die Münchner schnell Nägel mit Köpfen machen und den Abwehrspieler langfristig an den Klub binden - doch Hernández zögert.

"Sport1" zufolge hat der Linksfuß die Verhandlungen über einen neuen Kontrakt "auf Eis gelegt".

Der FC Bayern befindet sich deshalb in einer schwierigen Situation. Im Sommer könnte der deutsche Rekordmeister letztmals eine adäquate Ablösesumme für Hernández einnehmen. Dabei ist der Franzose ursprünglich als Stammspieler für die kommende Saison eingeplant.

Tuchel baut beim FC Bayern auf Hernández

Hernández hatte sich bei der zurückliegenden Weltmeisterschaft in Katar am Kreuzband verletzt und fällt seitdem aus. "Ich kann nicht erwarten, dass er auf dem Platz steht", sagte Thomas Tuchel unlängst über einen Einsatz in der noch laufenden Saison. Anschließend machte der Nachfolger von Julian Nagelsmann klar, dass er beim FC Bayern auf den Innenverteidiger setzen will.

"Es ist jeden Tag sehr beeindruckend, wie professionell er es macht. Man kann jetzt sagen, dass wir das auch erwarten. Das ist auch zum Teil so, aber es gehört ein bisschen mehr dazu. Er ist nicht nur da, sondern hat immer ein Lachen im Gesicht, ist immer positiv", führte Tuchel aus.

Doch plötzlich muss der FC Bayern um einen Verbleib von Hernández ernsthaft bangen. Dass Personalie in den kommenden Wochen für reichlich Spannung auf dem Transfermarkt sorgen wird, scheint spätestens jetzt so gut wie sicher.