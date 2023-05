Bericht: Schalke winkt Millionenregen dank Transfer-Flop

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Jordan Larsson (l.) kam beim FC Schalke 04 nicht richtig an

Im Trikot des FC Schalke 04 wurde Jordan Larsson in der Hinrunde überhaupt nicht glücklich. Der Sommertransfer von Spartak Moskau blieb ohne jede Torbeteiligung für Königsblau, wurde im Winter notgedrungen zum FC Kopenhagen verliehen. Dort läuft es seitdem um Längen besser.

In der dänischen Superligaen findet sich der Sohn der schwedischen Stürmerlegende Henrik Larsson wesentlich besser zurecht. In zehn Einsätzen schoss er immerhin schon drei Tore, auch im dänischen Pokal war er in vier Spielen schon zweimal erfolgreich und somit ein wichtiger Faktor für seine neuen Farben.

Beim FC Kopenhagen sind die Verantwortlichen mit der Entwicklung des 25-Jährigen derart zufrieden, dass der Hauptstadtklub jetzt wohl ernsthaft über eine feste Verpflichtung im kommenden Sommer nachdenkt.

Die dänische Zeitung "B.T." zumindest vermeldete, dass sich der FC Kopenhagen und Larsson in guten Gesprächen über einen festen Wechsel befinden sollen.

Vertraglich wurde dem FC Kopenhagen bei dem Leihgeschäft mit dem FC Schalke 04 eine festgeschriebene Kaufoption zugesichert. Diese beträgt laut übereinstimmenden Medienberichten 2,2 Millionen Euro.

Larsson beim FC Schalke 04 nicht mehr als ein Ergänzungsspieler

Geld, dass die Knappen unabhängig von der Ligazugehörigkeit ab der kommenden Saison nur allzu gut gebrauchen können.

Unter S04-Cheftrainer Thomas Reis fand Larsson bei den Gelsenkirchenern praktisch gar nicht mehr statt, musste sich mit wenigen Kurzeinsätzen begnügen. In Kopenhagen gehörte der in den Niederlanden geborene Schwede zuletzt aber immer häufiger zum Stammpersonal.

"Wir sind zufrieden mit dem, was er auf dem Platz für uns zeigt", äußerte sich Kopenhagens Coach Jacob Neestrup zuletzt sehr angetan von Larsson. Dieser hatte selbst ebenfalls schon öffentlich bekannt, gerne über den Sommer 2023 hinaus in der dänischen Hauptstadt bleiben zu wollen.