Bedient sich der FC Bayern in Mailand?

Wechselt der "andere Hernández" zum FC Bayern?

Die Gerüchteküche rund um den FC Bayern brodelt mehr denn je. Selbst die eigentlich unverkäuflichen Spieler des Rekordmeisters werden in diesen Tagen mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Im Gegenzug werden immer mehr Namen als potenzielle Neuzugänge in München gehandelt. Auf jener Liste taucht nun der Name eines Spielers des AC Milan auf.

Die Liste der unantastbaren Spieler ist beim FC Bayern nach der Albtraum-Saison 2022/23 etwas kürzer geworden. Einige Namen stehen aber nach wie vor darauf. So etwa der von Alphonso Davies. Der Kanadier gilt in München als unverkäuflich und soll schon bald mit einem neuen Vertrag ausgestattet werden.

Allerdings ranken sich auch um Davies konkrete Abschiedsgerüchte. Gerüchte, die sogar von seinem Berater bestätigt wurden. Er sprach von "einigen Klubs", die an seinem Schützling interessiert seien. Womöglich weiß auch der FC Bayern um dieses Interesse. Das zumindest lässt ein Bericht des Portals "tuttomercatoweb" vermuten, in dem es heißt, der Rekordmeister sehe sich schon nach einem Ersatz für den Kanadier um.

Hat der FC Bayern einen Davies-Ersatz gefunden?

Dabei sollen die Münchner beim AC Milan fündig geworden sein. Ihr angebliches Objekt der Begierde: Theo Hernández. Der Bruder von FCB-Star Lucas könnte dem Bericht zufolge der Nachfolger von Davies auf der linken Abwehrseite werden, sollte der Kanadier tatsächlich einen Tapetenwechsel anstreben.

Ob der AC Milan seinen Leistungsträger ziehen lassen würde, ist jedoch nicht überliefert. Genau wie die Ablösesumme, die die Rossoneri für den 25-Jährigen aufrufen würden. Diese dürfte es angesichts seines bis 2026 laufenden Vertrags jedoch in sich haben.

Ohnehin scheint sich die Frage nach einem Hernández-Transfer nicht wirklich zu stellen, zumal der FC Bayern alles daran setzen wird, den Vertrag mit Alphonso Davies zu verlängern. Ein Update in dieser Angelegenheit wird bereits zeitnah erwartet. Die Zeichen, so heißt es, stehen dabei klar auf Vertragsverlängerung.