Gerüchte immer heißer: Wird Robben der Salihamidzic-Erbe?

IMAGO/Revierfoto

Arjen Robben hat beim FC Bayern Legenden-Status

Die Ära von Oliver Kahn wird beim FC Bayern wohl in wenigen Tagen enden. Noch offen ist, ob neben dem Vorstand auch Sportchef Hasan Salihamidzic die Rote Karte vom Aufsichtsrat gezeigt bekommt. Entsprechende Gerüchte kursieren bereits länger. Ebenso die über den möglichen Brazzo-Erben, bei dem es sich um Arjen Robben handeln könnte.

Nachdem "Sky" in dieser Woche bereits berichtete, dass Arjen Robben beim FC Bayern als Salihamidzic-Nachfolger infrage kommen könnte, legt nun auch die "Abendzeitung" nach. Auch dort heißt es, der Name des Niederländers sei an der Säbener Straße "immer öfter" zu hören.

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann glaubt an den Erfolg eines solchen personellen Konstrukts. "Ich könnte mir Robben gut als Bindeglied zwischen Mannschaft und Vorstand bei Bayern vorstellen", sagte er der "AZ". Der ehemalige Profi sieht Robben "vielleicht aus Sportdirektor oder Teammanager".

Gleichzeitig betonte er jedoch auch, dass er eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Kahn und Salihamidzic noch am ehesten begrüßen würde. "Das wäre die sympathischste Lösung", sagte Hamann über eine mögliche "Bewährungschance" des derzeit schwer angezählten Duos.

Schweinsteiger-Rückkehr zum FC Bayern (noch) kein Thema

Sollte der FC Bayern aber doch die Reißleine ziehen, wäre Robben als Brazzo-Erbe in Hamanns Augen ein Top-Kandidat, denn in diesem Fall wäre es "gut, wenn einer folgt, der den Verein sehr gut kennt".

Ein weiterer Name, der bereits mit einem Führungsposten beim Rekordmeister in Verbindung gebracht wurde, ist der von Bastian Schweinsteiger. Er wäre ebenfalls einer, der den Klub und dessen Innenleben in- und auswendig kennt.

Die Vereinslegende kommt laut "AZ" für eine solche Rolle Stand heute aber "eher nicht infrage". Schweinsteiger fühle sich nämlich in seiner aktuellen Rolle als Beobachter von außen "sehr wohl".