Werder Bremen will Union Berlin ärgern

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Ole Werner kann auf Niclas Füllkrug setzen

Trainer Ole Werner (35) von Werder Bremen hat Union Berlin im Fernduell um die Champions League mit dem SC Freiburg einen heißen Tanz versprochen.

"Wir wissen um unsere Verantwortung und versuchen, unsere Topleistung zu bringen", sagte Werner vor dem letzten Spiel der Saison bei Union (Samstag, 15:30 Uhr/Sky). Bremens Ziel sei es, auch nach dem bereits perfekt gemachten Klassenerhalt, "das Spiel für uns zu entscheiden".

Union winkt die erstmalige Champions-League-Teilnahme. Vor dem Saisonfinale liegen die Köpenicker dank des besseren Torverhältnisses punktgleich mit Freiburg auf Platz vier.

Werder reist als Tabellenzwölfter ohne den ganz großen Druck nach Berlin.

"Ich bin froh, dass wir schon letztes Wochenende unseren Klassenerhalt klar gemacht haben und es nicht auf den letzten Spieltag ankommt", sagte Werner: "Wir freuen uns auf das Spiel und wollen einen guten Abschluss finden."

Füllkrug-Zukunft weiter offen

Mit an Bord ist auch wieder Niclas Füllkrug. Der 30-Jährige ist fit. "Fülle hat ein bisschen individuell gearbeitet diese Woche, nachdem er gegen Köln 90 Minuten gespielt hat", sagte Werner über den Angreifer, der zuletzt längere Zeit wegen Wadenproblemen ausgefallen war.

Mit 16 Treffern ist Füllkrug bislang der treffsicherste Stürmer der Saison und könnte sich am Samstag die Torjägerkanone der Fußball-Bundesliga sichern. Speziell auf Füllkrug ausrichten wollen die Bremer ihr Spiel im Stadion an der Alten Försterei aber nicht. "Wir wollen das Spiel in erster Linie gewinnen", sagte Werner. "Aber es ist natürlich immer schön, dass eine mannschaftliche Leistung auch persönliche Erfolge ermöglicht."

Ob Füllkrug auch in der kommenden Saison an der Weser spielt, ist nach wie vor offen. "Es ist viel zu früh, um eine Wasserstandsmeldung abzugeben. Es ist alles noch offen. Wir müssen schauen, was passiert", sagte Bremens Fußballchef Clemens Fritz.