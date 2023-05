DAZN bestätigt revolutionäre Pläne

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Wie viele Menschen die DAZN-Übertragungen sehen, weiß bisher nur DAZN

Der Streamingdienst DAZN beschreitet einen in Deutschland bisher unbekannten Weg und will künftig seine Einschaltquoten offiziell ermitteln lassen und veröffentlichen. Seinen Userinnen und Usern bietet der Anbieter somit ungewöhnlich hohe Transparenz. Der Hauptantrieb hinter dem Plan ist allerdings finanzieller Natur.

Über welche Übertragungsrechte DAZN aktuell verfügt, hat sich unter vielen Sportfans längst rumgesprochen. Wie viele Kundinnen und Kunden DAZN derzeit in Deutschland hat, ist allerdings ein großes Geheimnis. Ebenso unbekannt ist die Einschaltquote, die der Streamingdienst mit den Übertragungen der Bundesliga, Champions League, NFL, NBA und Co. erzielt. Zumindest das gehört aber bald der Vergangenheit an.

Wie DAZN gegenüber "dwdl" bestätigte, will sich der Konzern bald in die offizielle Quotenmessung der AGF aufnehmen lassen. Eine entsprechende Testphase laufe bereits, heißt es. Sollte diese Testphase erfolgreich verlaufen und DAZN künftig voll in das Mess-System integriert werden, wären die Einschaltquoten des Streamingdienstes öffentlich einsehbar und etwa mit den Einschaltquoten des linearen Fernsehens vergleichbar.

DAZN beschreitet Neuland

Für die Medienbranche in Deutschland ist dies ein durchaus bemerkenswerter und bislang einzigartiger Schritt. Die Streamingdienste hierzulande betonen zwar regelmäßig, wie zufrieden sie mit ihren Zugriffszahlen sind, konkrete Werte nennen sie aber nicht - weder DAZN noch andere Dienste wie Netflix oder Amazon Video.

Seinen Fans bietet DAZN somit eine neue Dimension der Transparenz. Doch nicht nur die Nutzerinnen und Nutzer sollen davon profitieren, sondern vor allem und in erster Linie die Werbepartner. Für diese sind valide Vergleichszahlen von großem Wert.

Sollte DAZN es schaffen, potenzielle Werbepartner mit den eigenen Zahlen zu beeindrucken, würde dies die Türen für lukrative Werbe-Deals weiter öffnen und somit höhere Einnahmen generieren.