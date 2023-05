Ex-Verteidiger wird Braunschweig-Sportdirektor

Moritz Frankenberg/dpa

Der frühere Verteidiger wird neuer Sportdirektor der Eintracht

Der frühere Abwehrspieler Benjamin Kessel wird neuer Sportdirektor des Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig.

Das gab der Klub drei Tage vor dem letzten Saisonspiel bei Hansa Rostock bekannt. Der 35 Jahre alte Kessel soll in Braunschweig zum Nachfolger des Sport-Geschäftsführers Peter Vollmann aufgebaut werden, dessen Vertrag im Dezember 2024 endet.

Kessel werde "an der Seite von Peter Vollmann in den nächsten eineinhalb Jahren wichtige Erfahrungen sammeln und in alle relevanten Themen eingearbeitet. Es ist wichtig, dass wir uns bereits jetzt strategisch für die Zukunft aufstellen", sagte Aufsichtsrats-Chef Jens-Uwe Freitag. "Er genießt unser volles Vertrauen und wir möchten ihn entsprechend zum Geschäftsführer Sport aufbauen."

Kessel lief selbst für Eintracht auf

Kessel war bereits von 2010 bis 2015 sowie von 2019 bis 2021 Spieler der Eintracht. Im vergangenen Jahr wurde er auch zum Vizepräsidenten des Gesamtvereins gewählt. Bislang arbeitete er im Nachwuchsleistungszentrum der Braunschweiger.

"Wir haben uns in den vergangenen Monaten auf den gemeinsamen Weg gemacht, nachhaltig erfolgreiche Strukturen für Eintracht Braunschweig zu schaffen. Und ich stelle mich gerne dem Anspruch, diesen Weg in verantwortlicher Position mitzugestalten", sagte der ehemalige Profi des 1. FC Union Berlin und des 1. FC Kaiserslautern.