Bayern-Transfer aus Mainz? Svensson watscht Hamann ab

Bo Svensson (M.) sieht Anton Stach (l.) offenbar noch nicht beim FC Bayern

Der FC Bayern sucht dem Vernehmen nach händeringend nach einem neuen defensiven Mittelfeldspieler. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann schlug den Münchner Kaderplanern zuletzt vor, sich bei der Bundesliga-Konkurrenz aus Mainz zu bedienen. Trainer Bo Svensson watschte Hamanns Vorschlag nun in aller Deutlichkeit ab.

Wäre Anton Stach vom 1. FSV Mainz 05 ein geeigneter Transfer-Kandidat für den FC Bayern? Sollte sich der deutsche Rekordmeister lieber beim Liga-Rivalen bedienen, als sich um die zuletzt gehandelten - und deutlich teureren - Superstars wie England-Nationalspieler Declan Rice oder Chelsea-Star Mateo Kovacic zu bemühen? Geht es nach "Sky"-Experte Dietmar Hamann, lautet die Antwort: Ja.

Der ehemalige Nationalspieler hatte den 24-Jährigen dem FC Bayern zuletzt im Gespräch mit der "AZ" ans Herz gelegt: "Anton Stach von Mainz halte ich für sehr spannend. Er ist ein Arbeiter, noch nicht so bekannt." Der Bayern-Kader bräuchte weniger "Stars" und mehr "Handwerker", argumentierte Hamann außerdem.

Auf die Frage, ob er seinen Schützling schon reif genug für einen Wechsel zum FC Bayern hält, musste Mainz-Trainer Bo Svensson am Donnerstag auf der Spieltagspressekonferenz aber zunächst einmal ungläubig zurückfragen: "Wer hat das gesagt?" Danach machte er deutlich, dass er seine Spieler wohl eher noch nicht beim FC Bayern sieht.

Mainz-Trainer: Stach hat "Potential und Talent" zu selten gezeigt

"Ich weiß nicht, wie viele Spiele Hamann von uns in diesem Jahr gesehen hat", so Svensson vielsagend. Er halte zwar "sehr viel" von Stach, aber der Mittelfeldspieler habe in dieser Saison auch "einige Probleme" gehabt: "Mit Verletzungen, mit Rückschlägen, aber auch damit, an die starke Vorsaison anzuknüpfen. Er hat eine ordentliche Saison gespielt. Aber wenn man sein Potenzial kennt, ist da in meiner Bewertung noch Luft nach oben."

Anton Stach habe sein "Potential und sein Talent nicht in der Häufigkeit auf den Platz gebracht, wie er selbst und wir uns das erhofft haben", schob der Mainz-Coach in aller Deutlichkeit hinterher.

Der defensive Mittelfeldspieler war 2021 von Greuther Fürth nach Mainz gekommen, in 2022/23 stand er 24 Mal in der Startelf von Bo Svensson. Im März 2022 hatte Stach sein A-Länderspieldebüt gegen Israel (2:0) gegeben.