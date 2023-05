IMAGO/Martin Rickett

Julian Alvarez (l.) ist ein Thema beim FC Bayern

Weiterhin gibt es nichts Konkretes zur Stürmer-Suche des FC Bayern zu vermelden. Allerdings sickern neue Details durch, wie der Stand bei zwei angeblichen Kandidaten aus der englischen Premier League ist.

Schon vor dem Schlussakt einer enttäuschenden Saison 2022/2023 ist klar: Beim FC Bayern wird sich im Sommer auf dem Transfermarkt eine Menge tun.

Die Verpflichtung eines neuen Torjägers genießt bei den Verantwortlichen an der Säbener Straße höchste Priorität. Zu oft konnte der deutsche Rekordmeister in den zurückliegenden Monaten enge Duelle nicht für sich entscheiden, weil der Knipser in vorderster Linie fehlte.

Zu den Neuner-Optionen des FC Bayern sollen neben Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani auch zwei Akteure aus der Premier League zählen: Harry Kane (Tottenham Hotspur) und Julian Alvarez (Manchester City).

Auch "Bild"-Fußballchef Christian Falk betont im Podcast "Bayern Insider" noch einmal, dass das Duo auf der Münchner Liste steht.

Obwohl zuletzt vermehrt Stimmen laut wurden, ein Transfer sei unrealistisch, habe der FC Bayern demnach die Hoffnung auf einen Kane-Coup noch nicht ganz aufgegeben.

FC Bayern droht Transfer-Veto von Pep Guardiola

Noch etwas heißer scheint aber derzeit die Spur zu Alvarez zu sein. "Er ist sehr interessant, weil er sehr jung ist. Und er hat bei der WM bewiesen, dass er ein Torjäger sein kann", begründete Falk, warum der 23 Jahre alte Argentinier es in den Fokus des FC Bayern geschafft hat.

Das Problem: Alvarez hatte seinen ohnehin noch bis 2027 laufenden Vertrag bei ManCity erst im März noch einmal verlängert und ist nun bis 2028 an den frischgebackenen englischen Meister gebunden. Falk zufolge würde der Youngster vor diesem Hintergrund sehr teuer werden.

Zudem heißt es, Teammanager Pep Guardiola sei ein großer Bewunderer von Alvarez und wolle diesen nicht ziehen lassen.