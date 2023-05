Spektakulärer Plan des FC Bayern mit Sandro Wagner

IMAGO/Sven Leifer

Wurde beim FC Bayern ins Gespräch gebracht: Sandro Wagner

Im Sommer will sich der FC Bayern nach einer für den gesamten Klub enttäuschenden Saison in mehreren Bereichen personell neu aufstellen. Dabei soll mit Sandro Wagner ein ehemaliger Profi der Münchner in den Fokus gerückt sein. Womöglich ist der Rekordmeister aber schon zu spät dran.

Nach dem Ende seiner Profikarriere hat Sandro Wagner erste Erfahrungen als Cheftrainer gesammelt. Bei der SpVgg Unterhaching schlug sich der Ex-Nationalspieler mehr als beachtlich, feierte in der laufenden Saison gar die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern und darf mit seinem Team nun in der Aufstiegsrelegation gegen Energie Cottbus ran.

Nichtsdestotrotz hat Wagner bereits vor Wochen verkündet, Unterhaching im Sommer zu verlassen, um eine neue Herausforderung anzugehen. In München wurde man hellhörig, berichtet die "Bild".

Der 35-Jährige sei der "Wunsch-Kandidat" des FC Bayern für den Job als U19-Coach, heißt es. Gespräche zwischen beiden Seiten hätten unter der Woche stattgefunden, zudem wisse der bisherige Übungsleiter Danny Galm schon, dass er seinen Platz räumen muss.

Geht der FC Bayern bei Sandro Wagner leer aus?

Dem Vernehmen nach war der Austausch zwischen Wagner und dem FC Bayern durchaus positiv, ein Engagement auf dem Campus des deutschen Branchenführers gilt dennoch als extrem wahrscheinlich.

"Bild" selbst will erfahren haben, dass der frühere Stürmer unmittelbar vor einer Einigung mit einem anderen, namentlich nicht bekannten Verein steht.

In der Vergangenheit sollen die TSG Hoffenheim, für die Wagner einst auf Torejagd ging, sowie der HSV Interesse gezeigt haben. Auch "Sky" berichtete zuletzt von einer anderen Option.

Sollte er doch beim FC Bayern aufschlagen, wurde Wagner dort unter Halil Altintop arbeiten. Der 40-Jährige hat Holger Seitz Mitte März als sportlichen Leiter der Nachwuchsakademie beerbt.