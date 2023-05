Badstuber knallhart: "Bayern hat es einfach vermasselt"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Vom FC Bayern schwer enttäuscht: Holger Badstuber

Am Samstagnachmittag entscheidet sich, ob die Saison des FC Bayern als katastrophal oder doch "nur" als durchwachsen in die Geschichtsbücher eingeht. Im Fernduell mit dem BVB haben die Münchner allerdings die deutlich schlechteren Karten. Holger Badstuber sieht bei seinem Ex-Klub an allen Ecken und Enden Probleme.

"Die Saison war eine Saison voller Störfeuer, die zusammengenommen zu einem Flächenbrand wurden", schrieb der 34-Jährige in einem Gastbeitrag für das Portal "web.de".

Tatsächlich herrscht an der Säbener Straße seit Monaten kontinuierlich Chaos. "Es gab keine erkennbare klare Linie in der Vereinsführung, die Kommunikation nach außen wirkte unstimmig, es kamen zu viele Themen abseits des Rasens auf, die Unruhe erzeugten", merkte Badstuber kritisch an.

Speziell die Klubführung um Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic gab in den letzten Wochen öffentlich kein allzu gutes Bild ab.

"Das Resultat ist eine Mannschaft, die nicht intakt ist und die es auch nicht verdient hat, Titel zu gewinnen", urteilte Badstuber knallhart.

Badstuber: "FC Bayern hat es einfach vermasselt"

Dass Trainer Thomas Tuchel, der erst im März auf Julian Nagelsmann gefolgt war, mancherorts bereits hinterfragt wird, kann Badstuber derweil nicht nachvollziehen. Der 49-Jährige sei "der richtige Mann am richtigen Ort", so der ehemalige Nationalspieler.

"Er ist hart mit sich selbst, hart mit der Mannschaft - diese Mentalität ist jetzt gefordert, diese Mentalität braucht jeder beim FC Bayern, wenn er diese Saison reflektiert", hob Badstuber hervor. Generell müssten nun "Vorstand, Vereinsführung und Transfers" hinterfragt werden.

An ein Münchner Wunder am 34. Spieltag glaubt er indes nicht mehr. "Der BVB wird Deutscher Meister, weil Bayern ihn dazu gemacht hat. Es war mit sieben Niederlagen wahrlich keine herausragende Saisonleistung von Dortmund, zwischendurch war der BVB ganz und gar schon abgehängt. Bayern hat es einfach vermasselt", bilanzierte Badstuber.