Ex-Schalker verrät: So schlimm wäre der Abstieg wirklich

IMAGO/Neundorf/Kirchner-Media

Dem FC Schalke 04 droht der zweite Abstieg binnen weniger Jahre

Am letzten Spieltag kämpfen die beiden Ruhrpott-Klubs FC Schalke 04 und VfL Bochum in einem Fernduell um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga. Der ehemalige Profi Sidney Sam hofft auf ein Happy End für seine beiden Ex-Vereine.

Wenn der FC Schalke 04 am Samstagnachmittag (15:30 Uhr/Sky) bei Bayern-Schreck RB Leipzig antritt, sind die Knappen darauf angewiesen, dass ihre direkten Konkurrenten im Keller patzen.

Nach 33 von 34 Spielen stehen die Königsblauen auf einem direkten Abstiegsplatz, der Relegationsrang sowie das rettende Ufer sind allerdings jeweils nur einen Punkt entfernt. Aktuell belegen der VfL Bochum (16.) und der VfB Stuttgart (15.) die Plätze.

Für Sidney Sam wird das Liga-Finale besonders emotional, schließlich lief der frühere deutsche Nationalspieler zu aktiven Zeiten für die beiden abstiegsgefährdeten Reviergiganten S04 und VfL auf.

Im Gespräch mit der "WAZ" sagte der 35-Jährige nun: "Ich hoffe, dass Bochum drinbleibt. Ich weiß, wie schwierig es wäre, in der kommenden Saison wieder aufzusteigen. Das funktioniert nicht einfach so."

Sidney Sam: Bundesliga ohne FC Schalke 04 "unattraktiver"

Auch dem FC Schalke 04 drückt Sam am Wochenende die Daumen, obwohl seine eigene Zeit in Königsblau (von 2014 bis 2017) wahrlich keine Erfolgsgeschichte war.

"Wie Bochum hätte es auch Schalke mit seinen Fans verdient, in der Liga zu bleiben", hob der aktuelle Trainer-Azubi des MSV Duisburg hervor. Den Knappen-Gegner hält er durchaus für schlagbar: "Leipzig ist schon durch, hat die Champions-League-Teilnahme sicher. Deshalb hofft man ein bisschen."

Sollte das westdeutsche Worst-Case-Szenario eintreten und beide Kellerkinder den schweren Gang ins Unterhaus antreten müssen, wäre dies laut Sam "traurig" und "bitter für den Pott". Der gebürtige Kieler betonte: "Die Bundesliga wäre ohne Schalke und Bochum unattraktiver."