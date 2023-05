Zerbricht der BVB am Druck? Müller sendet Titel-Botschaft

IMAGO/Laci Perenyi

Thomas Müller und der FC Bayern müssen ihr Spiel in Köln gewinnen um dem BVB noch. gefährlich werden zu können

Thomas Müller vom FC Bayern hat sich am Freitagabend mit einer Videobotschaft an seine Fans gerichtet. Der Ur-Münchner setzt seine Hoffnung darauf, dass beim BVB im Meisterschaftsfinale die Nerven flattern.

Thomas Müller hat nach der Ankunft des FC Bayern im Teamhotel in Köln zum Handy gegriffen. "Ich versuche, euch kurz in meine Gedanken mitzunehmen", begann der 33-Jährige sein auf Instagram veröffentlichtes Video. Gleich zu Beginn machte er deutlich: "Unser Fokus liegt voll darauf, die drei Punkte mitzunehmen und das Spiel zu gewinnen." Denn: Nur dann hat die Mannschaft von Thomas Tuchel überhaupt noch die Chance auf den Gewinn der Meisterschaft.

Er und seine Mannschaftskollegen wollen "demütig bleiben" und einfach ihren Job machen. "Wir nehmen, was wir kriegen."

Der "Rest", schmunzelte Müller gut gelaunt, "liegt in der Hand des Fußballgotts". Genauer gesagt, so der 121-fache deutsche Nationalspieler, hänge es davon ab, "wie gut der BVB mit dem Druck umgeht. Man muss sich ja mal vorstellen: Ich habe gelesen, dass 200.000 bis 400.000 Fans bei einer Meisterfeier erwartet würden. Ich sage es mal so: Die Erwartungen von so vielen Menschen zu entsprechen, das musst du erst einmal mit einem breiten Kreuz auf dem Platz hinbekommen".

Bayern-Urgestein Müller: "Darin liegt meine Hoffnung"

Müller führte fort: "Wenn selbst ein Jürgen Klopp sagt, er wäre nervös, wäre es ja das Normalste der Welt, wenn die Spieler auch nervös sind. Deshalb glaube ich, dass die Spieler diesen Druck auch spüren werden. Darin liegt auch meine Hoffnung."

Den Bundesliga-Fans, auch denjenigen, die es in den letzten Jahren nicht mit dem FC Bayern gehalten haben, wünschte Thomas Müller abschließend viel Spaß: "Einen spannenderen Meisterschaftskampf hatten wir in den letzten Jahren nie. Das wollen ja immer alle, also genießt es auch. Ich erinnere mich selbst noch gut an die Zeit, als ich noch ein ganz normaler Bundesliga-Fan war und es war ein Fest. Ich liebe unsere Liga. Egal wie es ausgeht, ich wünsche spannende Spiele."