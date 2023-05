Medien: Haaland trifft brisante Wechsel-Entscheidung

IMAGO/Nigel Keene

Erling Haaland wechselte 2022 vom BVB zu Manchester City

Der frühere BVB-Profi Erling Haaland von Manchester City aus der englischen Premier League hat seinen bisherigen Karriere-Plan angeblich grundlegend geändert.

Wie das Portal "Football Insider" berichtet, soll sich Haaland für einen Verbleib beim frischgebackenen englischen Meister und gegen einen Wechsel zu Real Madrid im Sommer 2024 entschieden haben.

Zuvor habe der 22-Jährige die Cityzens nur als Durchgangsstation gesehen, um Titel und Rekorde zu sammeln, um dann zu den Königlichen weiterzuziehen, heißt es. Haaland gefalle es in Manchester aber so gut, dass er diese Pläne inzwischen ad acta gelegt haben soll. Stattdessen stehe nun fest, dass er mindestens bis 2026 bei City bleibe.

Zusätzlich schmackhaft machen soll Haaland einen Verbleib auf der Insel laut übereinstimmenden Medienberichten ein neuer Vertrag mit einem noch einmal deutlich erhöhten Gehalt.

Sein aktueller Kontrakt bei den Sky Blues läuft 2027 aus und soll laut "Daily Mail" bereits ein Jahressalär von bis zu 51 Millionen Euro beinhalten.

Unfassbare Zahlen und Rekorde von Ex-BVB-Star Erling Haaland

Haaland war im vergangenen Sommer dank einer Ausstiegsklausel für die vergleichsweise moderate Ablösesumme von 60 Millionen Euro vom BVB zu ManCity gewechselt.

Seine Bilanz dort ist beeindruckend: In 51 Pflichtspielen gelangen dem Norweger bislang 52 Treffer. Neun Vorlagen steuerte er zudem bei.

Englische Journalisten wählten Haaland, der in seiner ersten Saison in Manchester zahlreiche Rekorde pulverisierte, zum Fußballer des Jahres. Konkurrent Bukayo Saka vom FC Arsenal verwies er dabei mit deutlichem Abstand auf Rang zwei.

Nachdem das Star-Ensemble von Pep Guardiola die Meisterschaft in der Premier League bereits eingetütet hat, winken weitere Titel im FA Cup sowie in der Champions League. In beiden Wettbewerben stehen Haaland und Co. im Finale.