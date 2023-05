FC Bayern "zerbröselt innenpolitisch" - "Selbstmord" des BVB

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Pressestimmen zum Titel-Finale zwischen FC Bayern und BVB

Weit über die deutschen Landesgrenzen hinaus hat das Meisterschaftsfinale in der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund die Menschen elektrisiert. Auch medial schlug der epische Showdown hohe Wellen, bei dem der Rekordmeister den BVB noch abfing. Die Pressestimmen:

Deutschland

kicker: "Dramatik bis zum Schlusspfiff: Während die Münchner trotz einer mäßigen Saison jubeln, hat Borussia Dortmund eine historische Chance vergeben."

RTL: "Wie viel Wahnsinn kann ein Mensch ertragen?! Unfassbar absurd, unglaublich grotesk! Borussia Dortmund schenkt am letzten Bundesliga-Spieltag die Meisterschaft her. Drama pur: Gegen Mainz 05 kommt das Team von Trainer Edin Terzic nicht über ein 2:2 hinaus, verballert sogar einen Elfmeter – während sich zeitgleich der FC Bayern München mit 2:1 beim 1. FC Köln durchwürgt."

ntv: "In einem Herzschlagfinale sichert sich der FC Bayern tatsächlich noch die Meisterschaft. Weil Borussia Dortmund erst Panik hat und dann verzweifelt. Weil die Münchner ihren alten Punch zur Primetime der Saison wiederfinden. Alles gut? Das Gegenteil ist der Fall."

Ruhr Nachrichten: "Kollektive Fassungslosigkeit beim BVB. Dortmund verspielt beim 2:2 gegen Mainz die sicher geglaubte Deutsche Meisterschaft. Die Bayern jubeln in Köln."

Bild: "Musiala macht Bayern in der 89. Minute zum Meister - das unglaubliche BVB-Drama! Was für ein irres Meister-Finale in der Bundesliga! Der BVB vergeigt gegen Mainz, spielt nur 2:2. Bayern holt die Schale, weil sie in Köln 2:1 gewinnen."

Spiegel: "Selbst im Erfolg zerfleischen sie sich. Erstmals nach Jahren gewinnt der FC Bayern eine Meisterschaft, an die man sich lange erinnern wird. Doch in die Freude mischt sich Ärger: Vorstand Oliver Kahn geht im Streit."

Süddeutsche Zeitung: "Erst das Wunder, dann der Kollaps. Der FC Bayern wird durch ein Tor kurz vor Schluss deutscher Meister - und zerbröselt mit Schlusspfiff innenpolitisch. Das gab es in der sehr langen Vereinschronik noch nie. Über einen denkwürdigen Tag in Köln und seine Folgen."

England

The Independent: "Bayern München holt auf dramatische Weise den nächsten Bundesliga-Titel, während Borussia Dortmund ausrutscht. Mit einem Sieg gegen Mainz hätte der BVB den ersten Titel seit 2012 geholt, aber sie spielten nur Unentschieden."

Daily Mail: "Bayern München gewinnt nach Musiala-Tor den Titel: Bayern München erzielt in der 89. Minute den entscheidenden Treffer und entreißt Borussia Dortmund den Titel in der Bundesliga."

Daily Mirror: "Dortmund-Desaster! Schwarz-Gelb stürzt am letzten Spieltag und schenkt Bayern München den elften Bundesliga-Titel in Serie."

BBC: "Bayern München nach einem mitreißenden Finale Meister."

Daily Express: "Borussia Dortmund verspielt gegen Mainz den Bundesliga-Titel, Bayern München gewinnt zum elften Mal in Folge. Herzschmerz in der Schlussphase für Borussia Dortmund."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Borussia Dortmund begeht zu Hause Selbstmord, der FC Bayern wird Meister mit einem Tor in der 89. Minute! Und das zum elften Mal in Folge."

Spanien

Mundo Deportivo: "Jamal Musiala schenkt den Bayern die Bundesliga 'in extremis'! Sein Treffer in der 89. Minute besiegelte das Comeback der Bayern, die Minuten zuvor den Ausgleichstreffer kassiert hatten. Dortmund stolpert gegen Mainz und verschenkt den Titel. Bellingham sitzt unter Tränen auf der Bank und ist raus aus der Bundesliga."

Marca: "Bayern München gewinnt die Bundesliga des Wahnsinns und verlängern die eigene Regentschaft um ein weiteres Jahr. Bayern schlägt Köln und nutzt Borussia Dortmunds Ausrutscher."

AS: "Musiala wendet Horror-Saison für den FC Bayern ab. Tuchels Mannschaft holt sich dramatisch den Bundesliga-Titel."

Schweiz

Blick: "Eklat bei den Bayern. Und das am Tag, am dem sich die Münchner in einem an Dramatik kaum zu überbietenden Meisterschaftsfinale den Bundesliga-Titel krallen. Der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic müssen gehen."

Österreich

Kronen Zeitung: "Der FC Bayern hat den Kampf um den deutschen Fußball-Meistertitel auf dramatische Art und Weise für sich entschieden! Die Münchner gewannen am Samstag beim 1. FC Köln durch ein spätes Tor von Jamal Musiala mit 2:1 und profitierten von einem Patzer von Borussia Dortmund. [...] Die Dortmunder produzierten vor Heimpublikum einen klassischen Selbstfaller."

Kleine Zeitung: "Der FC Bayern ist nach einem Zitter-Fernduell mit Borussia Dortmund zum 33. Mal deutscher Fußballmeister und entlässt die Klubführung. Die für sich allein den Ausnahmestatus verdienende Dramatik des letzten Spieltages wurde noch zusätzlich angereichert mit der Nachricht, dass Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic ihre Posten räumen mussten."