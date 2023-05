Heidel beklagt heftige Anfeindungen von BVB-Fans

IMAGO/Revierfoto

Kritik an BVB-Fans von Christian Heidel

Am letzten Spieltag avancierte Mainz 05 im Titelrennen zwischen Borussia Dortmund und FC Bayern zum Zünglein an der Waage. Dass die Rheinhessen den Münchnern durch ihre starke Leistung zur Meisterschaft verhalfen, veranlasste einige BVB-Fans offenbar zu heftigen Attacken in den sozialen Medien.

Die Beiträge waren so geschmacklos, dass sich der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel gezwungen sah, einen öffentlichen Tadel auszusprechen.

"Die Beschimpfungen gehen in einen Bereich, der Lichtjahre unter der Gürtellinie ist", kritisierte der 59-Jährige in einer Medienrunde und ergänzte: "Das hat mich nachdenklich gestimmt, aber wir können damit umgehen."

Man habe selten so viele Reaktionen nach einem Bundesligaspiel erhalten wie am Samstag, berichtete Heidel, der einige Zeit beim BVB-Erzrivalen FC Schalke 04 arbeitete.

"Fair-Play-Preis" nach Schützenhilfe für FC Bayern?

Heidel gestand zugleich, nicht unbedingt auf ein Happy End im Titelrennen für den FC Bayern gehofft zu haben.

"Natürlich haben wir uns auch gewünscht, dass es mal einen anderen Meister gibt", erklärte der Funktionär, "aber es kann doch nicht sein, dass wir das beeinflussen".

Es sei "normal, dass wir alles probieren, ein Spiel zu gewinnen", bekräftigte Heidel: "Normalerweise haben wir dafür einen Fair-Play-Preis verdient."

Mainz wird zum Stimmungskiller für den BVB

Ausgerechnet gegen den BVB hatten die Mainzer wieder zu alter Stärke zurückgefunden. Zuvor waren die Schützlinge von Trainer Bo Svensson vier Mal in Folge als Verlierer vom Platz gegangen.

Im restlos ausverkauften und euphorisierten Signal Iduna Park präsentierten sich die Rheinhessen jedoch als Stimmungskiller. Zur Pause führten die Gäste vollkommen verdient mit 2:0.

Auch nach dem Seitenwechsel spielte Mainz munter mit, musste in der Nachspielzeit aber noch den Ausgleich schlucken. Dennoch reichte das Remis dem FC Bayern zur Meisterschaft.