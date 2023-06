Relegation: Hier läuft VfB Stuttgart gegen den HSV

IMAGO/H. Langer, H. Langer

Der HSV trifft in der Bundesliga-Relegation auf den VfB Stuttgart

Die Relegation steht an! Den letzten Startplatz für die kommenden Bundesliga-Saison machen der VfB Stuttgart und der HSV unter sich aus. Den Schwaben reichte ein 1:1-Unentschieden gegen Hoffenheim am letzten Spieltag nicht, um den direkten Klassenerhalt zu schaffen. Durch den 3:0-Sieg des VfL Bochum gegen Leverkusen rutschte der VfB auf den Relegationsplatz ab.

Dort trifft der Klub am Donnerstag (20:45 Uhr) im Hinspiel auf den Hamburger SV. Die Hanseaten fühlten sich schon als Aufsteiger und feierten den Erfolg mit den Fans auf dem Platz in Sandhausen, bevor Heidenheim in Regensburg zwei Treffer in der Nachspielzeit erzielte und die Aufstiegsträume des HSV vorerst zerstörte.

Sowohl der HSV als auch der VfB Stuttgart kennen die Relegation gut. 2014 und 2015 gelang den Hanseaten über die zwei Extra-Spiele der damalige Bundesliga-Klassenerhalt. Im vergangenen Jahr scheiterten die Rothosen allerdings an Hertha BSC und mussten ein weiteres Jahr in der zweiten Liga verbleiben.

Kehrt der HSV nach fünf Jahren in die Bundesliga zurück?

Der VfB dürfte dagegen nur schlechte Erinnerungen an die Relegation haben. 2019 stieg der Bundesligist nach zwei Unentschieden gegen Union Berlin aufgrund der Auswärtstorregel ab. Diese Regel gibt es jedoch nun nicht mehr.

Besonders interessant dürften die Duelle für HSV-Coach Tim Walter werden. Der 47-Jährige wurde 2019, nach nur einem halben Jahr in Stuttgart, vom Verein entlassen und übernahm rund 18 Monate später den HSV.

Das Rückspiel steigt am Montag, dem 5. Juni, im Hamburger Volksparkstadion. Gelingt dem HSV der Aufstieg, würde der Klub nach fünf Jahren Zweitklassigkeit ins deutsche Oberhaus zurückkehren.

