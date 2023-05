Enthüllt: FC Bayern droht bittere Transfer-Pleite

IMAGO/Kieran Cleeves

Der FC Bayern beschäftigt sich wohl mit Declan Rice

Der FC Bayern dürfte seinen Kader nach einer insgesamt enttäuschenden Saison umbauen. Declan Rice von West Ham United gilt als Kandidat für das defensive Mittelfeld. Allerdings droht den Münchnern eine Transfer-Schlappe.

Wie das Portal "Football Insider" berichtet, will Rice am liebsten in der Premier League bleiben. Der FC Arsenal soll sich aus diesem Grund in der Pole Position im Werben um den englischen Nationalspieler befinden.

Rice hat sich offenbar für einen Wechsel entschieden. So soll der 24-Jährige seinen Freunden mitgeteilt haben, sein letztes Liga-Spiel für West Ham United absolviert zu haben. Der Londoner Klub tritt in dieser Saison noch im Finale der Conference League gegen die AC Florenz an (7. Juni).

Erst kürzlich hatte "Sky" berichtet, dass es zwischen dem FC Bayern und den Beratern von Rice bereits einen ersten Austausch gegeben hat. Der Sechser wird in Transfer- und Vertragsfragen von Familienangehörigen vertreten.

Laut "Sport1" ist der Rice an der Säbener Straße "intern durchaus ein Thema". Sein Name sei bereits "unter den aktuellen Bayern-Stars gefallen", so der TV-Sender vor dem Saisonfinale.

Zwei große Hürden für den FC Bayern

Neben dem Interesse des FC Arsenal stellt die Ablöseforderung von West Ham United für den FC Bayern eine große Hürde dar.

Die Hammers wollen Medienberichten zufolge mindestens 100 Millionen Euro für den Vize-Europameister von 2021 einstreichen. Die Verantwortlichen des FC Bayern halten die Realisierung des Deals deshalb aktuell für unwahrscheinlich, so "Sky".

Die Münchner stehen nach der gewonnenen Meisterschaft vor einem spannenden Transfer-Sommer. Neben der Verpflichtung eines neuen Abräumers genießt die Suche nach einem neuen Torjäger Priorität an der Säbener Straße. Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt gilt hierbei als Wunschlösung des FC Bayern.