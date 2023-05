Xavi will mit Messi über Barca-Rückkehr sprechen

Christophe Simon/3p-afp/dpa

Lionel Messis Vertrag läuft bei Paris Saint-Germain zum Saisonende aus

Der Trainer des FC Barcelona, Xavi Hernández, will sich für eine Rückkehr des argentinischen Weltmeisters Lionel Messi einsetzen.

"Ich werde mit ihm sprechen", sagte der Trainer des spanischen Fußball-Meisters in einem veröffentlichten Interview der Zeitung "Sport". "Es gibt überhaupt keinen Zweifel. Wenn Messi zurückkäme, würde das unserem Fußball sehr helfen. Das habe ich auch dem Präsidenten (des FC Barcelona, Joan Laporta) gesagt."

Auf die Frage, ob der FC Barcelona für Messi seine Spieltaktik ändern würde, sagte Xavi: "Nein, es wäre dieselbe Idee, dasselbe Modell. Messi könnte bei Barça an vielen verschiedenen Positionen spielen." Aber die Entscheidung über eine Rückkehr hänge allein von Messi ab. "Er hat noch Jahre auf hohem Niveau vor sich", zeigte sich Xavi zuversichtlich.

Vertrag läuft im Sommer aus

Zugleich würdigte er die Leistung der Mannschaft, die sich den spanischen Meistertitel schon vorzeitig gesichert hatte. "Dieser Titel hat besondere Bedeutung, weil wir ihn ohne den besten Fußballer dieses Clubs und der Welt gewonnen haben", sagte Xavi.

Vor zwei Jahren hatte sich der hoch verschuldete FC Barcelona Messi einfach nicht mehr leisten können. Unter Tränen verabschiedete er sich damals nach 21 Jahren vom Club seines Lebens, um zu Paris Saint-Germain zu wechseln. Sein dortiger Vertrag läuft am Saisonende aus. Der 35-Jährige wird aber nicht nur mit Barça in Verbindung gebracht, sondern auch mit einem Engagement in Saudi-Arabien.