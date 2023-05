Spekulationen um Tausch-Deal des FC Bayern

IMAGO/Pressinphoto/Shutterstock

Dusan Vlahovic steht wohl beim FC Bayern auf dem Zettel

Der FC Bayern befindet sich auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer. Dusan Vlahovic von Juventus Turin ist offenbar wieder ein Kandidat in München. Sadio Mané könnte in den Gedankenspielen wohl ein Faktor werden.

Zahlreiche Namen werden aktuell ins Spiel gebracht, wenn es um die Suche des FC Bayern nach einem neuen Torjäger geht. Nun wird die Personalie Dusan Vlahovic wieder heißer.

Laut "Sky" bleibt der 23-Jährige ein Thema rund um den deutschen Rekordmeister. Nach Informationen des TV-Senders denkt der FC Bayern darüber nach, Mané in ein Tauschgeschäft zu involvieren. Der senegalesische Nationalspieler hat eine enttäuschende Debütsaison an der Säbener Straße hinter sich und könnte die Bundesliga schon wieder verlassen.

Wirklich konkret ist ein Transfer zwischen dem FC Bayern und Juventus aber wohl noch nicht. Zuletzt berichtete bereits der italienische Journalist Fabrizio Romano, dass Vlahovic wieder ein Kandidat an der Isar sei.

Wie viel würde der FC Bayern für Vlahovic zahlen?

"Sky" zufolge ist die mögliche Ablösesumme ein Knackpunkt. Vlahovic war erst im Januar 2022 für rund 80 Millionen Euro von der AC Florenz nach Turin gewechselt. Der FC Bayern würde einen solchen Betrag aller Voraussicht nach nicht bezahlen.

Karl-Heinz Rummenigge, der vor einer Rückkehr nach München steht, könnte laut dem TV-Sender zum "X-Faktor" in potenziellen Verhandlungen werden. Der 67-Jährige sei "stark involviert und in Italien stark vernetzt, hat gute Juve-Kontakte", heißt es.

Weitere Transfer-Kandidaten beim FC Bayern

Als weitere Transfer-Kandidaten für den Angriff gelten beim FC Bayern unter anderem Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt), Harry Kane (Tottenham Hotspur) oder Rasmus Højlund (Atalanta Bergamo).

So oder so wird der Rekordmeister im Sommer tief in die Tasche greifen müssen, um einen klassischen Neuner an die Säbener Straße zu locken.