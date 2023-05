Real Madrid behält offenbar Bayern-Star im Blick

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Alphonso Davies (r.) ist beim FC Bayern gesetzt

Der FC Bayern will den Vertrag mit Alphonso Davies verlängern, doch der Linksverteidiger zögert. Real Madrid behält die Situation rund um den kanadischen Nationalspieler offenbar genau im Blick.

Alphonso Davies ist noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden. Die Münchner möchten die Zusammenarbeit vorzeitig ausweisen. Das Personalbeben in der Führungsetage erschwert dieses Vorhaben jedoch.

"Es ist eine chaotische Zeit aktuell beim FC Bayern. Ich bin mir nicht sicher, was los ist und mit wem wir es zu tun haben werden", wurde Davies' Berater Nedal Househ zuletzt in der "Bild" zitiert.

Keine schnelle Verlängerung beim FC Bayern?

Heißt im Klartext: Die Entlassungen von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic sowie die Suche nach einem neuen Sportvorstand zögern die Vertragsverhandlungen hinaus.

"Es scheint zu viel Instabilität und Unsicherheit hinsichtlich der Richtung des Vereins zu geben", führte der Spieleragent aus: "Vielleicht ist es besser, wenn wir bis 2024 warten und abwarten, wie sich die Dinge mit dem Verein entwickeln, bevor wir zu einem neuen Vertrag übergehen."

Worte, die andere Vereine auf den Plan rufen. Wie die spanische "as" beichtet, behält Real Madrid die Situation rund um Davies ganz genau im Blick. Sollte sich der Außenverteidiger für einen Wechsel entscheiden, würden die Königlichen anscheinend ihr Glück versuchen.

Davies beim FC Bayern "unverkäuflich"

Manchester City ist wohl ebenfalls an einer Verpflichtung von Davies interessiert. Im Januar 2019 kam der Kanadier als unbeschriebenes Blatt vom MLS-Klub Vancouver Whitecaps in die Bundesliga. An der Säbener Straße schaffte der 22-Jährige schließlich den Sprung zum internationalen Top-Spieler.

Laut "Sky" gilt Davies beim FC Bayern als "unverkäuflich". Real Madrid und Manchester City müssen sich einen Transfer wohl (vorerst) abschminken.