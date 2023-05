Schwere Vorwürfe gegen Sébastien Haller

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Sébastien Haller verschoss einen Elfmeter für den BVB

Mit seinem verschossenen Elfmeter im Saisonfinale von Borussia Dortmund gegen den 1. FSV Mainz 05 avancierte Sébastien Haller zum Unglücksraben. Nun gibt es heftige Vorwürfe gegen den BVB-Stürmer.

"Zum BVB und ihrer Leistung gegen Mainz fällt mir auch zwei Tage später nichts mehr ein. Diese Chance kommt so schnell nicht wieder", urteilte Lothar Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne.

Heftige Kritik fand der Rekordnationalspieler vor allem für Haller: "Der entscheidende Moment war, als sich Sébastien Haller den Ball schnappt, obwohl der etatmäßige Elfer-Schütze Emre Can diesen fest in den Händen hielt und höchstwahrscheinlich auch verwandelt hätte. So wie die letzten fünf Strafstöße, die er geschossen hat. Und dann wäre Borussia Dortmund jetzt Deutscher Meister."

Den zusätzlichen Druck, den sich Haller aufgeladen hat, sei "völlig unnötig" gewesen. Zwar habe der 28-Jährige auch bei seinem Ex-Klub Ajax Amsterdam die Elfmeter geschossen, "aber eben nicht für Dortmund und auch nicht in so einer Situation mit seiner emotionalen Vorgeschichte. Das konnte nur schiefgehen".

In der 19. Spielminute hatte es nach einem Foul von Dominik Kohr Elfmeter für Borussia Dortmund gegeben. Haller wollte die Verantwortlich übernehmen, scheiterte aber mit einem schwachen Schuss an Mainz-Keeper Finn Dahmen. Am Ende musste sich der BVB mit einem 2:2 zufrieden geben und verpasste dadurch die Meisterschaft.

Matthäus rechnet mit erneuter Meisterschaft des FC Bayern

"Es ist bitter für Dortmund und ich glaube auch nicht, dass sie nächstes Jahr noch mal die Chance haben, so knapp vor der Meisterschaft zu stehen", ordnete Matthäus die Situation ein und ergänzte: "Bayern wird viel stärker sein als in diesem Jahr, ein paar Top-Transfers tätigen, aufräumen, weniger Unruhe produzieren (viel mehr geht auch nicht) und dem Rest gewohnt davonlaufen."

Dennoch könne der BVB stolz auf die Rückrunde sein. "Sie haben für einen herrlichen Titelkampf gesorgt. Das mag kein Trost für sie sein und trotzdem können sie erhobenen Hauptes in die Sommerpause gehen. Auch wenn es unglaublich bitter und traurig war", so Matthäus.