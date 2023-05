Paukenschlag! Bayern-Star will wohl wechseln

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Verlässt Benjamin Pavard (r.) den FC Bayern?

Beim FC Bayern bahnt sich offenbar ein Personal-Paukenschlag im Kader an. Benjamin Pavard sieht seine Zukunft offenbar nicht beim deutschen Rekordmeister.

Wie "Sport Bild" und "Sky" übereinstimmend berichten, wird der Innenverteidiger seinen Vertrag an der Säbener Straße nicht verlängern. So hätten Pavard und sein Management dem FC Bayern bereits vor drei Wochen seine Entscheidung mitgeteilt.

Der Franzose ist noch bis 2024 an den Verein gebunden. Die Münchner Verantwortlichen stehen nun vor einer schwierigen Entscheidung. Im Sommer könnte der FC Bayern schließlich letztmals eine adäquate Ablösesumme für Pavard einnehmen.

"Sport Bild" zufolge ist es auch denkbar, dass der Weltmeister von 2018 noch eine weitere Saison an der Isar bleibt und dann im Jahr 2024 zum Nulltarif weiterzieht.

Zahlreiche Spekulationen rund um Pavard

An Interessenten für Pavard mangelt es aber angeblich nicht. In den vergangenen Wochen wurde der 27-Jährige mit Top-Klubs wie dem FC Barcelona, Real Madrid oder Manchester United in Verbindung gebracht.

Die Wechselgerüchte der vergangenen Wochen und Monate kamen nicht von ungefähr.

"Ich bin nicht abgeneigt, eine neue Herausforderung anzunehmen. Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Warum nicht ein neues Land, eine neue Kultur entdecken?", hatte der französische Nationalspieler im vergangenem November in einem Interview mit "L'Équipe" aufhorchen lassen.

Zwar ruderte Pavard anschließend bei "Sport1" zurück, die Spekulationen wollten aber trotzdem nicht mehr abreißen.

Der Abwehrmann war im Sommer 2019 für die kolportierte Ablösesumme von rund 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum FC Bayern gewechselt. Zunächst fungierte er beim deutschen Rekordmeister zumeist als Rechtsverteidiger. In der abgelaufenen Saison kam Pavard vermehrt auf seiner Wunschposition im Abwehrzentrum zum Einsatz.