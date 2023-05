Kahn-Vertrauter sorgte beim FC Bayern für "Kopfschütteln"

IMAGO/Mladen Lackovic

Oliver Kahn ist nicht mehr Vorstand des FC Bayern

Mit bemerkenswerten Worten rechtfertigte Uli Hoeneß die Entlassung von Oliver Kahn. Der Ehrenpräsident des FC Bayern beklagte sich dabei unter anderem vehement über den Einfluss der Berater des ehemaligen Vorstands. Eine Warnung, die offenbar zuvor auch intern weitergegeben wurde.

Warum Oliver Kahn als Vorstand des FC Bayern gescheitert ist, kann von außen nur spekuliert werden. Ehrenpräsident Uli Hoeneß bekräftigte im "kicker" jedoch, dass sich der Ex-Profi zu sehr auf seine Berater und deren Meinung verließ - und deshalb letztlich seinen Job verlor.

Einer dieser Berater ist Moritz Mattes, der in München die Position des Chief of Staff bekleidet. Dieser habe "intern für viel Kopfschütteln und unangenehme Stimmung" gesorgt, berichtet der "kicker". Der Verein habe Kahn darauf hingewiesen, der 53-Jährige aber nicht entsprechend reagiert, heißt es.

Auch die "tz" schreibt von Problemen auf zwischenmenschlicher Ebene mit Mattes. Dieser trete gegenüber Mitarbeitern des FC Bayern "äußerst forsch" auf und sei daher nicht unumstritten. Da sämtliche Kahn-Termine vorher mit Mattes abgesprochen werden mussten, lief sehr viel über ihn - was die Gesamtsituation noch unbequemer machte.

Kahn wiederum wollte offenbar unbedingt weiter an Mattes festhalten. Mit ihm gründete der "Titan" einst das gemeinsame Unternehmen Goalplay. Mattes ordnete diesem Projekt angeblich alles unter. Als dann der FC Bayern bei Kahn vorstellig wurde, haben den Ex-Torhüter laut "tz" Gewissensbisse geplagt. Kein ganzes Jahr später brachte er seinen Geschäftspartner beim Rekordmeister unter.

Kahn-Tweets sorgen für Verwunderung beim FC Bayern

Die enge Mattes-Verbindung ist nicht das einzige, was beim FC Bayern intern mit Blick auf Oliver Kahn zuletzt kritisch beäugt wurde.

Dem "kicker" zufolge wunderten sie sich beim FC Bayern zudem auch über die jüngsten Twitter-Beiträge des ehemaligen Profis, der in einer Mitteilung am Samstag unter anderem behauptete, der Klub habe ihm die Reise nach Köln untersagt. Dieser Darstellung widersprach Präsident Herbert Hainer nur einen Tag später vehement. Eine "Meinungsverschiedenheit", die in das Bild passt, das die Münchner in den letzten Monaten immer wieder abgaben.